Microsoft дасть змогу обрати стиль спілкування з чат-ботом Bing та скасує деякі обмеження

Лише нещодавно Microsoft ввела обмеження на використання програми тестування штучного інтелекту на основі ChatGPT у пошуковій системі Bing через несподівані стилі відповідей. Однак після неодноразових скарг від тестувальників та повідомлень у соцмережах компанія вирішила розширити можливості програми тестування.

Microsoft вже послаблює обмеження. Розробник оголосив, що почне тестування нової опції, яка дозволить користувачам змінювати тон спілкування в чаті. Тож тепер можна буде самому обрати бажані стилі відповідей від бота.

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Опції будуть наступними:

"Точний" – лаконічні відповіді на тему);

"Творчий" – більш розгорнуті й "балакучі" відповіді;

"Збалансований" – комбінація обох варіантів.

Чому Microsoft "врізала" чат-бота

Після численних повідомлень про дивну поведінку бота (наприклад, "розщеплення" на кілька віртуальних особистостей, одна з яких, за даними The Verge, пропонувала контент для дорослих) і численних спроб ентузіастів так чи інакше обдурити систему, минулої п'ятниці Microsoft оголосила про нові правила, що обмежують довжини діалогів – вважається, що більше ніж п'ять реплік від користувача можуть призвести до досить дивних відповідей з боку ШІ. Кількість сеансів на день також була обмежена до п'ятдесяти.

Зараз розробники збільшили кількість реплік до шести, а кількість сеансів – до шістдесяти для тих, хто має доступ до тестової програми. Незабаром вони обіцяють збільшити кількість сесій до ста, і ви знову зможете спілкуватися з ботом в єдиному діалозі без будь-яких обмежень.

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Невдалі обмеження

Користувачі Reddit скаржилися на те, що Microsoft зробила боту "лоботомію", залишивши йому "оболонку" колишньої особистості. Команда Bing відповіла в блозі, що довгі і складні розмови з ботом, як правило, нетипові під час внутрішнього тестування, і що метою відкритого тестування з обмеженою кількістю користувачів є виявлення нетипових ситуацій, щоб команда могла вчитися і вдосконалювати систему.

Зрештою у Microsoft заявили, що після отримання негативних відгуків про обмеження компанія відновлює можливість вести довші розмови.