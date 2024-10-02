Штучний інтелект Microsoft Copilot в інтернеті отримає велике оновлення

Microsoft має кілька версій штучного інтелекту Copilot. Одна працює у складі операційної системи Windows, як набір функцій для роботи з файлами та налаштуваннями, інша може бути використана в смартфоні. Але найпершою версією був окремий сайт у браузері, де ви могли й досі можете поговорити з чат-ботом – ставити йому питання, дати завдання, створити картинку та інше. Саме ця версія скоро оновиться.

Майбутнє оновлення включає більш дружній інтерфейс, де б ви до нього не зверталися, а також деякі нові можливості, такі як Copilot Voice, який дозволяє вам розмовляти з ШІ-помічником в діалоговому режимі, пише 24 Канал.

Цікаво Microsoft розкрила нові функції штучного інтелекту Copilot, вбудованого у Windows 11

Що нового для Copilot в інтернеті

Microsoft прагне, щоб Copilot сприймався як щось більше, ніж просто трюк для генеративного пошуку та створення зображень зі штучним інтелектом. Компанія намагається зробити його основною частиною щоденного робочого процесу користувачів.

Усе починається з чистішого й простішого інтерфейсу , який робить Copilot не схожим на нудну стару пошукову систему. Новий вигляд Copilot з'явився у деяких користувачів ще вчора, але в Україні він поки що відображається в старому дизайні з додаванням зображення з відповідним анонсом.

, який робить Copilot не схожим на нудну стару пошукову систему. Новий вигляд Copilot з'явився у деяких користувачів ще вчора, але в Україні він поки що відображається в старому дизайні з додаванням зображення з відповідним анонсом. Тепер ви також можете отримати доступ до Copilot у WhatsApp, що може бути корисно, якщо ви не захочете користуватися ШІ-асистентом Meta (коли той запрацює в Україні) або встановлювати окремі застосунки від Microsoft – власне сам Copilot чи браузер Edge, в складі якого також є ШІ у вигляді окремої кнопки на головному екрані.

Microsoft також планує випустити більше експериментальних функцій ШІ через Copilot Labs, подібно до того, як Google надала користувачам доступ до ранніх функцій у своїх власних лабораторіях. Це Copilot Vision, який дозволяє ШІ бачити й аналізувати все, що ви переглядаєте в Edge, і Think Deeper – метод роботи, який дозволяє Copilot працювати над складними питаннями, які раніше він міг не зрозуміти.

Обидві ці функції також можуть створити нові проблеми з конфіденційністю та безпекою, але Microsoft, схоже, зробила висновки зі свого безладного розгортання Recall на комп'ютерах Copilot+.

Microsoft заявляє, що сеанси Copilot Vision є добровільними та тимчасовими, тобто ніде не записуються й не зберігаються для подальшого навчання ШІ. Тобто все, що ви показуєте Copilot на своєму екрані не вийде за межі вашого діалогу з чат-ботом.

Зауважимо, що ці пропозиції Copilot Labs будуть доступні лише для людей, які оплатили підписку на Copilot Pro, а Vision працюватиме лише на "обмеженому списку популярних сайтів".

Microsoft зазначає, що Copilot лише інтерпретує зображення і текст, які ви бачите на сторінках, не виконуючи жодної серйозної обробки контенту. Компанія також планує отримати відгуки від перших користувачів, вдосконалити заходи безпеки.

Також з'являться менш суперечливі функції: Copilot Daily використовує Copilot Voice для щоденних новин, прогнозу погоди і, можливо, нагадувань про завдання. Судячи з демонстраційних версій, які ми бачили, це дуже схоже на ранковий подкаст, створений спеціально для вас.

використовує Copilot Voice для щоденних новин, прогнозу погоди і, можливо, нагадувань про завдання. Судячи з демонстраційних версій, які ми бачили, це дуже схоже на ранковий подкаст, створений спеціально для вас. Copilot Discover дасть вам поради щодо використання функцій штучного інтелекту залежно від того, якими службами Microsoft ви користувалися раніше.

Доступність не вражає

Як і у випадку практично з будь-яким іншим продуктом ШІ, Microsoft також не поспішає з випуском цих функцій Copilot.