Будущее обновление включает более дружественный интерфейс, где бы вы к нему не обращались, а также некоторые новые возможности, такие как Copilot Voice, который позволяет вам разговаривать с ИИ-помощником в диалоговом режиме, пишет 24 Канал.
Интересно Microsoft раскрыла новые функции искусственного интеллекта Copilot, встроенного в Windows 11
Что нового для Copilot в интернете
Microsoft стремится, чтобы Copilot воспринимался как нечто большее, чем просто трюк для генеративного поиска и создания изображений с искусственным интеллектом. Компания пытается сделать его основной частью ежедневного рабочего процесса пользователей.
- Все начинается с более чистого и простого интерфейса, который делает Copilot не похожим на скучную старую поисковую систему. Новый вид Copilot появился у некоторых пользователей еще вчера, но в Украине он пока отображается в старом дизайне с добавлением изображения с соответствующим анонсом.
- Теперь вы также можете получить доступ к Copilot в WhatsApp, что может быть полезно, если вы не захотите пользоваться ИИ-ассистентом Meta (когда тот заработает в Украине) или устанавливать отдельные приложения от Microsoft – собственно сам Copilot или браузер Edge, в составе которого также есть ИИ в виде отдельной кнопки на главном экране.
- Microsoft также планирует выпустить больше экспериментальных функций ИИ через Copilot Labs, подобно тому, как Google предоставила пользователям доступ к ранним функциям в своих собственных лабораториях. Это Copilot Vision, который позволяет ИИ видеть и анализировать все, что вы просматриваете в Edge, и Think Deeper – метод работы, который позволяет Copilot работать над сложными вопросами, которые раньше он мог не понять.
Обе эти функции также могут создать новые проблемы с конфиденциальностью и безопасностью, но Microsoft, похоже, сделала выводы из своего беспорядочного развертывания Recall на компьютерах Copilot+.
Microsoft заявляет, что сеансы Copilot Vision являются добровольными и временными, то есть нигде не записываются и не сохраняются для дальнейшего обучения ИИ. То есть все, что вы показываете Copilot на своем экране не выйдет за пределы вашего диалога с чат-ботом.
Microsoft отмечает, что Copilot только интерпретирует изображения и текст, которые вы видите на страницах, не выполняя никакой серьезной обработки контента. Компания также планирует получить отзывы от первых пользователей, усовершенствовать меры безопасности.
- Также появятся менее противоречивые функции: Copilot Daily использует Copilot Voice для ежедневных новостей, прогноза погоды и, возможно, напоминаний о задачах. Судя по демонстрационным версиям, которые мы видели, это очень похоже на утренний подкаст, созданный специально для вас.
- Copilot Discover даст вам советы по использованию функций искусственного интеллекта в зависимости от того, какими службами Microsoft вы пользовались ранее.
Доступность не впечатляет
Как и в случае практически с любым другим продуктом ИИ, Microsoft также не спешит с выпуском этих функций Copilot.
- Copilot Voice и Daily запустились вчера для отдельных пользователей, но Voice будет доступен только на английском языке в США, Канаде, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии.
- Copilot Daily пока работает только в США и Великобритании.
- Copilot Vision появится в Labs в ближайшие дни для "ограниченного количества" подписчиков Copilot Pro.
- Think Deeper доступен для пользователей Pro в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.