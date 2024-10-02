Что нового

Компания начала постепенное развертывание обновления 24H2 со вчерашнего дня, но не предоставила конкретных дат. Некоторые пользователи уже могут установить свежую версию Windows 11 и испытать функции, но другим придется немного подождать, пишет 24 Канал. Проверьте ваш центр обновлений.

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Компания "следующую фазу" Copilot, которая включает в себя обновленный дизайн и некоторые новые функции.

Copilot Voice – это новая функция непрерывного голосового общения с искусственным интеллектом на мобильных устройствах, которая работает подобно Gemini Live от Google или аналога в ChatGPT. Вы можете общаться с ИИ точно так же, как с обычным человеком, задавая вопросы, давая задания, перебивая и уточняя. При этом вам не нужно каждый раз нажимать на кнопку начала разговора. Система будет адаптироваться, учитывать предыдущий диалог, контексты, дополнительные данные и прочее.

Демонстрация работы Copilot Voice: видео

Copilot Daily предлагает краткий обзор новостей и погоды, используя тот же голос, что и в Voice. Система берет информацию из "авторизованных источников контента".

предлагает краткий обзор новостей и погоды, используя тот же голос, что и в Voice. Система берет информацию из "авторизованных источников контента". Personalized Discover станет путеводителем по функциям Copilot.

станет путеводителем по функциям Copilot. Copilot Vision использует то, что вы видите на экране вашего компьютера, и поможет вам понять, на что вы смотрите, а также позволит задавать вопросы, связанные с контентом на экране. Увидели товар, который хотите купить? Попросите ИИ найти его. Встретили незнакомый вам термин? Попросите его объяснить. Судя по всему, чтобы активировать эту функцию, вам достаточно будет просто удерживать кнопку Windows на клавиатуре, а затем просто щелкнуть на интересующий вас объект.

использует то, что вы видите на экране вашего компьютера, и поможет вам понять, на что вы смотрите, а также позволит задавать вопросы, связанные с контентом на экране. Увидели товар, который хотите купить? Попросите ИИ найти его. Встретили незнакомый вам термин? Попросите его объяснить. Судя по всему, чтобы активировать эту функцию, вам достаточно будет просто удерживать кнопку Windows на клавиатуре, а затем просто щелкнуть на интересующий вас объект. В Microsoft Edge вы также сможете ввести "@copilot" в адресную строку, чтобы начать использовать ИИ, точно так же, как вы можете сделать это с Gemini в Chrome.

В компьютерах, которые будут выходить под брендированием "Copilot+", Microsoft запустит еще пять новых функций, начиная с долгожданного запуска Recall. Эта функция, которая изначально выйдет в "предварительной версии", была ранее отложена из-за проблем с конфиденциальностью, но теперь она получила новые настройки безопасности и готова дебютировать. Ее назначение – регистрировать всю вашу деятельность на компьютере, суммировать и запоминать, чтобы вы могли вернуться к чему-то, что раньше делали. Например, вы месяц назад увидели в интернете какой-то товар, но не сохранили страницу в закладки. Опишите искусственному интеллекту, что вы ищете, и он "вернется в прошлое" и покажет момент, когда вы открывали этот сайт и какой его адрес. Так же можно искать документы, файлы и что-либо другое.

После объявления в мае мы прислушались к нашему сообществу, которое подчеркивало необходимость дополнительных уровней безопасности по умолчанию. Мы нашли время, чтобы сделать Recall еще более защищенным по умолчанию, чтобы наши клиенты были уверены, что их данные находятся в безопасности с самого начала,

– говорит Microsoft.

Теперь пользователи смогут включить функцию сохранения снимков по желанию, а не в принудительном порядке. Если они ее включат, то будут использовать Windows Hello, чтобы подтвердить свое присутствие и безопасно разблокировать Recall. Кроме того, будет введено шифрование базы данных снимков экрана.

Функция будет доступна уже в этом месяце на компьютерах с последними чипами Snapdragon, а в ноябре появится на компьютерах Copilot+ на базе процессоров Intel и AMD, но пока она будет доступна только для тестировщиков Windows Insiders. Широкая доступность пока не имеет конкретной даты.