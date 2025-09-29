ChatGPT-5 має низку «прихованих» налаштувань, що можуть значно покращити взаємодію з ним — від запам’ятовування ваших вподобань до голосового режиму спілкування. У цій статті — чотири функції, які варто активувати, аби зробити використання більш зручним і персоналізованим.

Найновіший ChatGPT-5 — це не просто розумніший чат-бот; це адаптивний інструмент із прихованими налаштуваннями, які можуть кардинально змінити те, як він реагує, що він робить з вашими даними та який тон він використовує під час спілкування з вами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BGR.

Які налаштування ChatGPT-5 змінять користувацький досвід?

Меморі режим: щоб модель пам’ятала вас

Увімкнувши Memory Mode, ChatGPT зможе зберігати інформацію про ваш стиль, теми й тон відповідей між сесіями. Це дозволяє уникати необхідності повторювати свої вподобання щоразу з початку. Якщо ви не хочете, щоб модель зберігала ці дані — функцію можна залишити вимкненою.

Щоб активувати: відкрийте Settings → Personalization → Memory і ввімкніть режим.

Голосове спілкування замість набору тексту

Налаштування Voice Mode дозволяє вести розмову з ChatGPT усно — він відповідає голосом, а не текстом. Це зручно, коли руки зайняті або ви перебуваєте в русі. Голосовий режим створює ефект більш живого діалогу. Активувати: в мобільному додатку натисніть іконку навушників і включіть Voice.

Контроль історії чатів та даних

У меню налаштувань "Приватність / Данні" можна переглянути, експортувати або видалити всю історію чатів і частину особистих даних, пов’язаних з обліковим записом. При експорті система надішле архів (ZIP) усіх ваших діалогів на електронну пошту після підтвердження. Це корисно для контролю того, що зберігається в системі. Щоб скористатися: у Settings обрати Data Controls → Export Data або Delete chats.

Користувацькі інструкції: налаштування тону і формату

Custom Instructions дозволяє заздалегідь вказати, як модель має поводитися: яким тоном відповідати, наскільки деталізовано, як звертатися тощо. Ви не мусите щоразу додавати "пиши як учитель" чи "коротко" — модель сама підлаштується під ваші вподобання. Увімкнути: в налаштуваннях обрати Custom Instructions і заповнити поля "що знати про вас" та "як відповідати".

Яку нову функцію представив ChatGPT?

OpenAI представила ChatGPT Pulse – нову функцію для мобільних користувачів Pro-підписки, яка формує персоналізовані ранкові зведення. Вона враховує історію чатів та інтеграції з Gmail і Google Calendar, щоб допомогти користувачам організувати свій день.

Функція поки що доступна лише власникам підписки Pro за 200 доларів на місяць, але найближчим часом її планують відкрити і для передплатників Plus (20 доларів на місяць). Інтеграції з Gmail та Google Calendar можна підключити вручну в налаштуваннях, оскільки за замовчуванням вони вимкнені.