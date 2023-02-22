На Amazon уже продають книги, написані ChatGPT, і це явище набуває масового характеру

Книги, створені за допомогою генераторів тексту зі штучним інтелектом, заполонили Amazon. Журналісти порахували, скільки таких книг було продано, але кажуть, що реальна ситуація, імовірно, відрізняється.

Згідно зі звітом Reuters, станом на лютий в магазині Kindle було продано понад 200 електронних книг, автором яких вказано "ChatGPT". Деякі з них продаються всього за 1 долар.

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Що відомо

Реальна кількість, імовірно, набагато більша, оскільки люди можуть використовувати ШІ, не розголошуючи цього факту. Наразі отримати точну оцінку практично неможливо, оскільки програми, призначені для розпізнавання тексту, згенерованого штучним інтелектом, все ще працюють недостатньо якісно.

Reuters наводить історію Бретта Шиклера, продавця з Нью-Йорка. Донедавна він і не уявляв, що може стати автором, чия книга буде опублікована. Однак з появою ChatGPT він вирішив спробувати себе в ролі письменника.

Усього кілька годин знадобилося Шиклеру, щоб написати 30-сторінкову дитячу книгу за допомогою ChatGPT.

Після цього він виставив своє творіння на продаж на майданчику Amazon за ціною 2,99 долара за електронну версію і 9,99 долара за друковану.

Книга не мала великого попиту, але все ж допомогла Шиклеру заробити близько 100 доларів.

Amazon поки не коментує ситуацію. Неясно, чи буде компанія переглядати політику магазину Kindle щодо використання авторами ШІ або інших інструментів автоматичної генерації тексту. Однак навіть якщо раптом маркетплейс і заборонить використання нейромереж, то забезпечити виконання цієї вимоги практично неможливо. Раніше OpenAI випустила інструмент для виявлення тексту, створеного за допомогою ШІ, але його точність становить лише 26 відсотків.