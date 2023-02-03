Новий король: TikTok більше не найпопулярніший сервіс у світі – його потіснив ChatGPT

Аналітична фірма UBS поділилася результатами дослідження, згідно з якими в січні 2023 року чат-бот ChatGPT досяг нового рекорду популярності. За темпами зростання він потіснив навіть TikTok, який утримував першість кілька років.

Згідно з даними UBS, ChatGPT досяг позначки 100 мільйонів активних користувачів на місяць. Свого часу TikTok знадобилося цілих 9 місяців, щоб досягти подібних результатів, а нейромережа від OpenAI зробила це за два місяці – її запустили для публіки 30 листопада 2022 року. Instagram існував два з половиною роки, перш ніж відзвітувати про такі показники.

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Що відомо

У звіті йдеться, що тільки в перший місяць після запуску ChatGPT зібрав 57 мільйонів активних користувачів. У січні сервіс щодня відвідувало близько 13 мільйонів людей.

Неясно, чи зможе чат-бот підтримувати такий рівень інтересу й у найближчі місяці, чи його спіткає доля колись популярної соцмережі ClubHouse. Однак судячи з того, що він пропонує значно більше користі – наприклад, шахраювання з домашнім завданням – він має всі шанси закріпитися.

ChatGPT наразі залишається безплатним для використання, але розробники запустили й платну версію за 20 доларів на місяць. Вона пропонує швидший час відповіді та пріоритетний доступ до нових функцій.

Зазначимо, що успіх ChatGPT змусив панікувати деякі компанії. Наприклад, Google прискорила роботу над власною версією штучного інтелекту. Компанія оголосила "червоний код" після того, як Microsoft заявила, що впровадить ChatGPT в свою пошукову систему Bing – одного з основних конкурентів Google. Технологічний гігант працює над кількома потенційними конкурентами, зокрема чат-ботом для пошуку, і має на меті продемонструвати 20 продуктів цього року. Крім неї свої розробки представлять у Китаї. Тому в ChatGPT скоро з'явиться велика кількість конкурентів, яким потрібно буде протистояти, постійно покращуючи власні характеристики.