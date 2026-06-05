OpenAI круто прокачала пам'ять ChatGPT й зробила це безплатним для всіх

Штучний інтелект стає дедалі персоналізованішим співрозмовником, який здатен вивчати звички та вподобання людини. Компанія OpenAI оголосила про масштабне оновлення архітектури пам'яті свого чат-бота, яка дозволить йому краще розуміти контекст розмов навіть без прямих вказівок щось запам'ятати.

Як працює нова архітектура "сновидінь"?

Розвиток системи пам'яті ChatGPT пройшов кілька важливих етапів. Перша ітерація, представлена у квітні 2024 року, була доволі обмеженою. Вона покладалася на ручні вказівки користувача: наприклад, потрібно було прямо сказати ШІ "запам'ятай, що я художник" або "врахуй, що я планую поїздку до Києва". Без таких чітких команд бот часто втрачав контекст, а збережені дані з часом ставали неактуальними. Проте вже за рік розробники впровадили технологію під назвою "dreaming" (сновидіння), яка дозволила моделі синтезувати інформацію з різних діалогів у фоновому режимі, пише видання Engadget.

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Сьогоднішня версія пам'яті, яку OpenAI називає Dreaming V3, стала значно потужнішою та ефективнішою. Головна особливість системи полягає в тому, що вона аналізує історію розмов без вашої прямої участі.

Чат-бот самостійно виокремлює важливі факти про ваші проєкти, обмеження чи вподобання. Наприклад, якщо ви раніше обговорювали свою камеру Sony A1 II, то при наступному запиті про аксесуари для підводної зйомки ChatGPT уже не даватиме загальних порад. Він одразу запропонує конкретну модель тригера, як-от Backscatter Smart Control TTL, що сумісний саме з вашим обладнанням.

Протягом останнього року функція сновидінь доповнювала збережені спогади, що дозволило значно покращити здатність ChatGPT персоналізувати відповіді та нівелювати застарілість даних,

– прокоментували в OpenAI.

Одним із критичних викликів для розробників була актуальність інформації. У попередніх версіях ШІ міг пам'ятати про вашу подорож, яка вже давно завершилася, і продовжував давати поради щодо погоди в Києві, хоча ви вже повернулися додому. Нова архітектура навчилася враховувати плин часу. Тепер ChatGPT автоматично оновлює статус подій: якщо поїздка відбулася у травні 2026 року, то в червні він уже сприйматиме її як минулу подію і не пропонуватиме заклади харчування там, де вас немає.

Для забезпечення прозорості OpenAI впровадила сторінку "підсумку пам'яті". Користувачі можуть у будь-який момент переглянути, що саме бот знає про них, додати нові дані, відредагувати наявні або видалити непотрібні факти. Це доповнює функцію "джерел пам'яті", яка дозволяє побачити, з якої саме розмови ШІ взяв ту чи іншу інформацію для персоналізації відповіді.

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Тепер безплатно, для всіх

Важливим кроком став доступ до цих технологій для користувачів безкоштовної версії. Раніше просунута пам'ять була прерогативою підписників Plus та Pro через високу вартість обчислювальних ресурсів.

Проте інженери змогли оптимізувати процеси, скоротивши необхідну потужність для роботи "сновидінь" приблизно у 5 разів. Це дозволило почати розгортання функції для всіх категорій користувачів, починаючи зі США, з поступовим розширенням на інші країни протягом найближчих тижнів.

Хоча пам'ять на основі сновидінь була доступна користувачам Plus і Pro протягом певного часу, лише зараз ми можемо запропонувати безкоштовним користувачам версію, яка відповідає нашій планці якості та є практичною для масштабного використання,

– додали в компанії.

Попри значне розширення можливостей, розробники наголошують, що користувач зберігає повний контроль над своїми даними. Ви можете вимкнути функцію пам'яті в налаштуваннях або використовувати тимчасові чати, якщо не хочете, щоб певна розмова впливала на майбутні відповіді ШІ.

Такий підхід має зробити взаємодію з ChatGPT більш природною, нагадуючи спілкування з колегою, який пам'ятає ваші попередні домовленості та стиль роботи.