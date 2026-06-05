Как работает новая архитектура "сновидений"?

Развитие системы памяти ChatGPT прошло несколько важных этапов. Первая итерация, представленная в апреле 2024 года, была довольно ограниченной. Она полагалась на ручные указания пользователя: например, нужно было прямо сказать ИИ "запомни, что я художник" или "учти, что я планирую поездку в Киев". Без таких четких команд бот часто терял контекст, а сохраненные данные со временем становились неактуальными. Однако уже через год разработчики внедрили технологию под названием "dreaming" (сновидения), которая позволила модели синтезировать информацию из различных диалогов в фоновом режиме, пишет издание Engadget.

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Сегодняшняя версия памяти, которую OpenAI называет Dreaming V3, стала значительно мощнее и эффективнее. Главная особенность системы заключается в том, что она анализирует историю разговоров без вашего прямого участия.

Чат-бот самостоятельно выделяет важные факты о ваших проектах, ограничениях или предпочтениях. Например, если вы ранее обсуждали свою камеру Sony A1 II, то при следующем запросе об аксессуарах для подводной съемки ChatGPT уже не будет давать общих советов. Он сразу предложит конкретную модель триггера, например Backscatter Smart Control TTL, который совместим именно с вашим оборудованием.

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В течение последнего года функция сновидений дополняла сохраненные воспоминания, что позволило значительно улучшить способность ChatGPT персонализировать ответы и нивелировать устарелость данных,

– прокомментировали в OpenAI.

Одним из критических вызовов для разработчиков была актуальность информации. В предыдущих версиях ИИ мог помнить о вашем путешествии, которое уже давно завершилось, и продолжал давать советы по погоде в Киеве, хотя вы уже вернулись домой. Новая архитектура научилась учитывать течение времени. Теперь ChatGPT автоматически обновляет статус событий: если поездка состоялась в мае 2026 года, то в июне он уже будет воспринимать ее как прошлое событие и не будет предлагать заведения питания там, где вас нет.

Для обеспечения прозрачности OpenAI внедрила страницу "итога памяти". Пользователи могут в любой момент просмотреть, что именно бот знает о них, добавить новые данные, отредактировать имеющиеся или удалить ненужные факты. Это дополняет функцию "источников памяти", которая позволяет увидеть, из какого именно разговора ИИ взял ту или иную информацию для персонализации ответа.

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Теперь бесплатно, для всех

Важным шагом стал доступ к этим технологиям для пользователей бесплатной версии. Ранее продвинутая память была прерогативой подписчиков Plus и Pro из-за высокой стоимости вычислительных ресурсов.

Однако инженеры смогли оптимизировать процессы, сократив необходимую мощность для работы "сновидений" примерно в 5 раз. Это позволило начать развертывание функции для всех категорий пользователей, начиная с США, с постепенным расширением на другие страны в течение ближайших недель.

Хотя память на основе сновидений была доступна пользователям Plus и Pro в течение определенного времени, только сейчас мы можем предложить бесплатным пользователям версию, которая соответствует нашей планке качества и является практичной для масштабного использования,

– добавили в компании.

Несмотря на значительное расширение возможностей, разработчики отмечают, что пользователь сохраняет полный контроль над своими данными. Вы можете выключить функцию памяти в настройках или использовать временные чаты, если не хотите, чтобы определенный разговор влиял на будущие ответы ИИ.

Такой подход должен сделать взаимодействие с ChatGPT более естественным, напоминая общение с коллегой, который помнит ваши предыдущие договоренности и стиль работы.