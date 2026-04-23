Какие возможности открывают автономные агенты?

OpenAI представила функцию "workspace agents" как эволюционное продолжение существовавшей ранее концепции Custom GPTs,. В отличие от своих предшественников, новые агенты разработаны специально для командной работы и глубокой интеграции в корпоративную среду. Они базируются на технологии Codex и работают в облачной инфраструктуре, что позволяет им продолжать выполнение задач даже тогда, когда пользователь находится вне сети, пишет TechJuice.

Одной из ключевых особенностей этих агентов является их способность собирать контекст и совершать действия в различных подключенных инструментах, включая сторонние приложения, такие как Slack. Пользователи могут настраивать автоматический запуск агентов по расписанию или развертывать их непосредственно в мессенджерах для оперативного реагирования на входящие запросы. Благодаря наличию памяти и возможности корректировки в процессе работы эти цифровые помощники постоянно совершенствуются, адаптируясь к потребностям конкретной команды.

OpenAI приводит несколько примеров того, как эти инструменты могут быть использованы на практике:

Например, специализированный агент для проверки программного обеспечения может контролировать запросы сотрудников на соответствие корпоративной политике, рекомендовать дальнейшие действия и самостоятельно регистрировать технические заявки.

Другой вариант – маршрутизатор отзывов о продуктах, который способен мониторить сообщения в Slack, каналы поддержки и публичные форумы, превращая полученную информацию в приоритетные задачи и аналитические отчеты.

Также агенты могут взять на себя рутину по подготовке еженедельной отчетности, самостоятельно собирая данные, создавая графики и рассылая отчеты коллегам.

Для отделов продаж полезным станет помощник для работы с потенциальными клиентами, который исследует входящие запросы, оценивает их перспективность, готовит черновики писем и обновляет информацию в CRM-системах, пишет Neowin.

Как создать своего помощника

Процесс создания такого помощника максимально упрощен: в боковой панели ChatGPT появился раздел "Агенты", где пользователю достаточно описать нужный рабочий процесс обычным языком. Система поможет определить последовательность шагов, подключить необходимые инструменты, добавить специфические навыки и протестировать результат. Для облегчения старта разработчики предлагают готовые шаблоны для таких сфер, как финансы, продажи и маркетинг.

OpenAI уверяет, что существующие Custom GPTs остаются доступными, однако в будущем компания упростит их преобразование в полноценных агентов рабочего пространства. Для корпоративных клиентов предусмотрены расширенные инструменты администрирования и мониторинга, позволяющие контролировать работу агентов в пределах установленных организацией разрешений.

Доступность

Сейчас функция находится на стадии исследовательского превью и доступна пользователям планов ChatGPT Business, Enterprise, Edu, а также преподавателям, сообщает сама OpenAI. После 6 мая 2026 года планируется внедрение системы оплаты на основе кредитов.