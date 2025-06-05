ChatGPT зможе посилатися на ваші минулі діалоги навіть без платної підписки
- OpenAI розширює функції ChatGPT, дозволяючи персоналізовані відповіді на основі минулих діалогів навіть без платної підписки.
- Оновлення пам'яті дозволяє боту враховувати раніше надану інформацію, але кількість збережених токенів у безкоштовній версії не розкривається.
- Функція пам'яті може бути вимкнена.
OpenAI розширює можливості ChatGPT: тепер навіть користувачі без підписки на преміум можуть очікувати персоналізовані відповіді, сформовані на основі попередніх розмов із чат-ботом.
Пам’ять для всіх
OpenAI оголосила про оновлення ChatGPT, завдяки якому чат-бот із штучним інтелектом тепер може враховувати попередні діалоги навіть для користувачів, які не мають платної підписки. Це означає, що функція персоналізованих відповідей на основі історії спілкування більше не є винятковою для передплатників Plus або Pro, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення компанії.
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Нововведення дає змогу чат-боту адаптувати свої відповіді з урахуванням раніше наданої вами інформації – від вашого імені до раніше обговорених сценаріїв. ChatGPT уже вміє обробляти десятки тисяч токенів одночасно, але оновлення пам’яті розширює його здатність "згадувати" деталі минулих запитів і діалогів, що дає змогу більш точно налаштовувати відповіді.
За словами OpenAI, це оновлення є "полегшеною" версією тієї системи пам’яті, яка працює у платних версіях, однак точна кількість токенів, які зберігає безкоштовна версія, не розкривається. Все ж, і на цьому рівні ChatGPT може навчатися вашим уподобанням і відповідати точніше – чи то в контексті пошуку порад, чи усунення технічних проблем.
Оновлена функція пам’яті також може бути вимкнена на налаштуваннях у розділі персоналізації. Але навіть після деактивації, збережені раніше дані не видаляються автоматично: їх потрібно стерти вручну, вказавши боту, що слід "забути" певну інформацію.
- Варто зазначити, що ChatGPT також має окрему сторінку в налаштуваннях, де ви можете самостійно надати про себе важливу інформацію, яку система буде враховувати. Наприклад, якщо ви вкажете, що захоплюєтесь технологіями, а потім попросите знайти через функцію "Пошук" для вас останні новини, то алгоритм зрозуміє, що для вас цікавішими будуть новини про новий iPhone, ніж про танення льодовиків.
- Крім того, в будь-якому діалозі ви можете попросити ChatGPT щось запам'ятати. Наприклад, завжди писати певним чином, завжди звертатися до вас за іменем чи оформлювати відповіді за заданою вами логікою. Він усе це запам'ятає й буде слідувати інструкціям.