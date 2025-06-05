ChatGPT зможе посилатися на ваші минулі діалоги навіть без платної підписки

OpenAI розширює можливості ChatGPT: тепер навіть користувачі без підписки на преміум можуть очікувати персоналізовані відповіді, сформовані на основі попередніх розмов із чат-ботом.

Пам’ять для всіх

OpenAI оголосила про оновлення ChatGPT, завдяки якому чат-бот із штучним інтелектом тепер може враховувати попередні діалоги навіть для користувачів, які не мають платної підписки. Це означає, що функція персоналізованих відповідей на основі історії спілкування більше не є винятковою для передплатників Plus або Pro, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення компанії.

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Нововведення дає змогу чат-боту адаптувати свої відповіді з урахуванням раніше наданої вами інформації – від вашого імені до раніше обговорених сценаріїв. ChatGPT уже вміє обробляти десятки тисяч токенів одночасно, але оновлення пам’яті розширює його здатність "згадувати" деталі минулих запитів і діалогів, що дає змогу більш точно налаштовувати відповіді.

За словами OpenAI, це оновлення є "полегшеною" версією тієї системи пам’яті, яка працює у платних версіях, однак точна кількість токенів, які зберігає безкоштовна версія, не розкривається. Все ж, і на цьому рівні ChatGPT може навчатися вашим уподобанням і відповідати точніше – чи то в контексті пошуку порад, чи усунення технічних проблем.

Оновлена функція пам’яті також може бути вимкнена на налаштуваннях у розділі персоналізації. Але навіть після деактивації, збережені раніше дані не видаляються автоматично: їх потрібно стерти вручну, вказавши боту, що слід "забути" певну інформацію.