ChatGPT сможет ссылаться на ваши прошлые диалоги даже без платной подписки
- OpenAI расширяет функции ChatGPT, позволяя персонализированные ответы на основе прошлых диалогов даже без платной подписки.
- Обновление памяти позволяет боту учитывать ранее предоставленную информацию, но количество сохраненных токенов в бесплатной версии не раскрывается.
- Функция памяти может быть отключена.
OpenAI расширяет возможности ChatGPT: теперь даже пользователи без подписки на премиум могут ожидать персонализированные ответы, сформированные на основе предыдущих разговоров с чат-ботом.
Память для всех
OpenAI объявила об обновлении ChatGPT, благодаря которому чат-бот с искусственным интеллектом теперь может учитывать предыдущие диалоги даже для пользователей, которые не имеют платной подписки. Это означает, что функция персонализированных ответов на основе истории общения больше не является исключительной для подписчиков Plus или Pro, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление компании.
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Нововведение позволяет чат-боту адаптировать свои ответы с учетом ранее предоставленной вами информации адаптировать свои ответы с учетом ранее предоставленной вами информации – от вашего имени к ранее обсужденным сценариям. ChatGPT уже умеет обрабатывать десятки тысяч токенов одновременно, но обновление памяти расширяет его способность "вспоминать" детали прошлых запросов и диалогов, что позволяет более точно настраивать ответы.
По словам OpenAI, это обновление является "облегченной" версией той системы памяти, которая работает в платных версиях, однако точное количество токенов, которые хранит бесплатная версия, не раскрывается. Все же, и на этом уровне ChatGPT может учиться вашим предпочтениям и отвечать точнее – или в контексте поиска советов, или устранения технических проблем.
Обновленная функция памяти также может быть отключена на настройках в разделе персонализации. Но даже после деактивации, сохраненные ранее данные не удаляются автоматически: их нужно стереть вручную, указав боту, что следует "забыть" определенную информацию.
- Стоит отметить, что ChatGPT также имеет отдельную страницу в настройках, где вы можете самостоятельно предоставить о себе важную информацию, которую система будет учитывать. Например, если вы укажете, что увлекаетесь технологиями, а потом попросите найти через функцию "Поиск" для вас последние новости, то алгоритм поймет, что для вас интереснее будут новости о новом iPhone, чем о таянии ледников.
- Кроме того, в любом диалоге вы можете попросить ChatGPT что-то запомнить. Например, всегда писать определенным образом, всегда обращаться к вам по имени или оформлять ответы по заданной вами логике. Он все это запомнит и будет следовать инструкциям.