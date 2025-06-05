Память для всех

OpenAI объявила об обновлении ChatGPT, благодаря которому чат-бот с искусственным интеллектом теперь может учитывать предыдущие диалоги даже для пользователей, которые не имеют платной подписки. Это означает, что функция персонализированных ответов на основе истории общения больше не является исключительной для подписчиков Plus или Pro, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление компании.

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Нововведение позволяет чат-боту адаптировать свои ответы с учетом ранее предоставленной вами информации адаптировать свои ответы с учетом ранее предоставленной вами информации – от вашего имени к ранее обсужденным сценариям. ChatGPT уже умеет обрабатывать десятки тысяч токенов одновременно, но обновление памяти расширяет его способность "вспоминать" детали прошлых запросов и диалогов, что позволяет более точно настраивать ответы.

По словам OpenAI, это обновление является "облегченной" версией той системы памяти, которая работает в платных версиях, однако точное количество токенов, которые хранит бесплатная версия, не раскрывается. Все же, и на этом уровне ChatGPT может учиться вашим предпочтениям и отвечать точнее – или в контексте поиска советов, или устранения технических проблем.

Обновленная функция памяти также может быть отключена на настройках в разделе персонализации. Но даже после деактивации, сохраненные ранее данные не удаляются автоматически: их нужно стереть вручную, указав боту, что следует "забыть" определенную информацию.