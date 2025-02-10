Просто про різницю між метеоритом, метеором та метеороїдом
Існує три схожих за звучанням поняття, які позначають космічні об'єкти – метеор, метеорит і метеороїд. І хоча це фактично один і той самий шматок каменю, проте між ними є дуже велика різниця.
Через схоже звучання їх часто плутають між собою. Відмінності криються в тому, де розташований об'єкт в конкретний момент. Крім того, не забуваймо про такі поняття, як "комета", "болід" та "астероїд", пише 24 Канал.
Цікаво Axiom Space пропонує пакети космічних послуг для цілих країн
Метеор, метеорит, метеороїд
- Почнемо з найпростішого – метеорита. Метеоритом називають те, що вже впало на Землю. Тобто це камінь, який можна знайти десь на Землі, оглянути й дослідити його.
- Однак поки він летить крізь космічний простір, його називають метеороїдом. Метеороїди — це невеликі астероїди, від маленьких піщинок до 30 метрів у діаметрі.
- Попри відносно малі розміри, потрапляючи в атмосферу на величезній швидкості, метеороїди розжарюються, лишаючи короткочасний, але яскравий слід. А це вже – метеор. Тобто можна сказати, що метеор – це не якийсь об'єкт, а явище, яке супроводжується падінням об'єкта в атмосферу й згоряння в ній.
- Найяскравіші та найпомітніші метеори іноді називають болідами. Вони потужно спалахують у небі, залишаючи після себе не лише світлове "шоу", а й звукове.
Варто зазначити, що класифікувати космічні тіла можна також за їхніми розмірами, однак чітких меж наука не дає.
- В одному варіанті тіла не більше 30 мікрометрів заведено називати мікрометеороїдами. Звичайний метеороїд – це камінь до 10 метрів. Якщо ж об'єкт понад десять метрів, то його називають астероїдом.
- Інший підхід визначає мікрометеороїди, як тіла до 1 міліметра, метеороїди – до 30 метрів, астероїди – понад 30 метрів.
Існує також таке поняття, як "комета". Це космічні камені, які обертаються довкола Сонця і мають так звану кому – довгий хвіст, що складається з самого матеріалу комети, яка в процесі польоту розпадається на дрібні частинки під дією сонячного випромінювання. Ядро комети може бути від кількох сотень метрів до десятків кілометрів.
Ще одне варте уваги явище – це метеор-грейзинг або Earth-grazing fireball. Воно виникає, коли об'єкт входить в атмосферу Землі, але не падає на поверхню, а проходить певний шлях по прямій і виходить знову в космос з іншого боку.