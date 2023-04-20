Новий проєкт Axiom пропонує замовникам багаторівневий підхід до польотів астронавтів та проведення досліджень спочатку на Міжнародній космічній станції, а в майбутньому на власній комерційній орбітальній станції Axiom.

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Деталі програми

За словами одного з керівників Axiom Теджпола Бхатіа, представлена концепція фактично являє собою "космічну програму в коробці". Він також зазначив, що найпомітнішим її нововведенням є доступ "під ключ" за доступними, стійкими та передбачуваними цінами.

Згідно з наявними даними, проєкт Axiom передбачає можливість отримання різних рівнів доступу.

У рамках базового доступу компанія надасть замовникам консультації та необхідну інформацію, а також пріоритетний доступ на участь у майбутніх космічних польотах.

Другий рівень дасть змогу країнам-партнерам проводити власні дослідження і розробки на космічних станціях.

Третій передбачає проведення регулярних польотів астронавтів у космос.

Четвертий – дасть змогу брати участь у розробленні елементів орбітальної станції Axiom.

Першим партнером Axiom став Азербайджан, який має намір співпрацювати з американською компанією у сфері створення супутників. У програмі беруть участь Нова Зеландія та Узбекистан, а також ізраїльська компанія Rakia Mission. Ще одним партнером Axiom є Італія, яка співпрацює з компанією з 2018 року. Очікується, що італійський астронавт стане частиною екіпажу комерційної місії Ax-3, яка вирушить на МКС наприкінці цього року.