Більше баз на Місяці

Джим Фрі, заступник адміністратора NASA з розроблення дослідницьких систем, заявив 17 квітня, що під час місії "Артеміда" може бути побудовано кілька баз на Місяці, а не один базовий табір на південному полюсі супутника, як було презентовано 2020 року.

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За його словами, через мінливі умови освітлення на південному полюсі відсутність вікна запуску для певного місця може затримати місію на кілька місяців. Наявність кількох невеликих баз "Артеміди" на Місяці зробить ефективнішими наукові дослідження і дасть ширший доступ до поверхні супутника.

Однак NASA не будуватиме ці додаткові місця проживання найближчим часом. Таку серію баз найімовірніше організують у співпраці з міжнародними партнерами, щоб розподілити навантаження – Європейським космічним агентством, Канадою, Японією тощо.

Основна база має з'явитися на південному полюсі Місяця в кратері Шеклтона. Цей регіон давно в списку кандидатів для дослідження, оскільки в його затінених областях міститься водяний лід. База стане центром для висадки на Місяць екіпажу.

Середовище проживання включатиме:

Енергетичну інфраструктуру.

Радіаційний захист.

Об'єкти для видалення відходів.

Посадковий майданчик для екіпажів, що прилітатимуть.

Тут також буде знаходитися місяцехід, на якому астронавти зможуть об'їжджати Місяць, і спеціальна мобільна платформа для проживання, яку екіпажі зможуть використовувати для відвідування інших місць на Місяці, віддалених від бази, на термін до 45 днів.

Нагадаємо, наступний етап місії NASA – "Артеміда-2" – передбачає запуск чотирьох астронавтів навколо Місяця не раніше листопада 2024 року. Агентство вже показало екіпаж "Артеміди-2". Перша висадка на Місяць з екіпажем під час місії "Артеміда-3" запланована на 2025 рік. Команда проведе на Місяці 6,5 днів, а потім повернеться назад. За словами Фрі, агентство буде поступово збільшувати час, проведений на супутнику Землі, і чисельність екіпажу.