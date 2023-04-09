Дата польоту місії Artemis 2

Отже, NASA попередньо призначило дату запуску Artemis 2 на листопад 2024 року, за умови готовності певних елементів. 24 Канал нагадує, що Artemis 1 була успішно запущена 16 листопада з Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді.

Вражаюче фото Місяця Японський місяцехід надіслав приголомшливий знімок нашого супутника

У ході польоту було зібрано низку радіаційних та інженерних даних для оцінки готовності космічних кораблів SLS та Orion до пілотованих польотів. Для пілотованого польоту в рамках Artemis 2 екіпажу знадобляться нові скафандри, здатні витримати вищі рівні радіації в навколомісячному середовищі.

З серпня 2022 року NASA збирає ключові елементи обладнання Artemis 2, готуючись до тестування та інтеграції на більш пізніх етапах процесу.

Екіпаж місії

Нещодавно NASA оголосило про склад екіпажу Artemis 2, який відправиться в навколомісячний десятиденний вояж.

До складу екіпаж Artemis 2 увійшли:

Командир – Рід Вайзман , капітан ВМС США, обраний до загону астронавтів у 2009 році. Провів 165 днів на орбіті Міжнародної космічної станції в 2014 році після двох військових відряджень на Близькому Сході. Вік 47 років.

Пілот – Віктор Гловер , учасник першої місії капсули SpaceX Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію з листопада 2020 року до травня 2021 року. Провів 168 днів на космічній станції, був першим чорношкірим членом екіпажу, який брав участь у чотирьох виходах у відкритий космос. Став астронавтом у 2013 році після служби капітаном ВМС США. Вік 46 років.

Крістіні Ког , вік 44 роки, має рекорд найтривалішого одиночного космічного польоту серед жінок – 328 днів. Шість разів виходила у відкритий космос, загальний час у відкритому космосі – 42 години 15 хвилин. Перш ніж у 2013 році стати астронавткою, працювала інженером-електриком у Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA, а також була дослідницею в Антарктичній програмі США з річним перебуванням на Південнополярній станції Амундсен-Скотт.

Джеремі Гансен – один із чотирьох чинних канадських астронавтів, вік 47 років. Полковник Хансен, колишній льотчик-винищувач у канадських збройних силах, ще не мав космічних польотів.



Джеремі Гансен (ліворуч), Віктор Гловер, Рід Вайзман і Крістіна Ког в симуляторі корабля Orion / Фото NASA

Галерея постерів Artemis 2 від NASA

Як проходитиме політ Artemis 2

Раніше ми вже розповідали чому команда місії не сідатиме на Місяць, а лише облетить його. Загалом Artemis 2 стане першим великим випробуванням систем космічних апаратів SLS та Orion з людьми на борту. За даними Канадського космічного агентства, місія буде спрямована на досягнення чотирьох основних показників готовності:

Планування місії

Продуктивність систем

Інтерфейси екіпажу

Системи наведення і навігації

Під час місії Orion вийде на орбіту навколо Землі, відому як "гібридне вільне повернення", під час якого космічний корабель двічі обернеться навколо Землі, щоб набрати швидкість для трансмісячного переходу. Потім Orion обернеться навколо Місяця за "траєкторією вільного повернення", щоб здійснити пряме повернення назад на нашу планету.



Так виглядає план польоту Artemis 2 / Фото NASA

Очікується, що місія триватиме від 8 до 10 днів, але може бути продовжена до трьох тижнів залежно від цілей місії. Чотири астронавти на борту корабля стануть людьми, які досягли найбільшого віддалення від Землі після Apollo 13, за умови, що нова місія досягне очікуваної максимальної висоти у 8889 кілометрів над поверхнею Місяця.

Згідно з Європейським космічним агентством, місія Artemis 2 повинна буде досягнути наступних етапів:

Запуск зі стартового майданчика 39B Космічного центру НАСА ім. Кеннеді на низьку навколоземну орбіту.

Маневр на навколоземній орбіті для підняття перигею, або найнижчої точки орбіти, приблизно через 40 хвилин після старту. Це буде виконано за допомогою проміжного кріогенного рушія SLS (ICPS).

Спалювання для підняття в апогей, або найвищу точку орбіти, знову ж таки з використанням ICPS.

Перевірка системи через 42 години після початку місії, щоб переконатися, що орбіта є правильною.

ICPS буде утилізовано, і Orion зробить трансмісячний перехід, щоб долетіти до Місяця. Подорож до Місяця триватиме чотири дні і матиме максимальну висоту 8889 кілометрів над поверхнею Місяця.

Космічний апарат повернеться додому. Як тільки космічний корабель наблизиться до Землі, модуль екіпажу відокремиться від європейського службового модуля та адаптера модуля екіпажу, що дозволить здійснити посадку в Тихому океані.

Читайте на сайті На Місяць відправлять приватний ровер FLEX, а доставить його надпотужна ракета Starship

Що буде після повернення

Після аналізу даних протягом кількох місяців дослідники, які працюватимуть з Artemis 2 розпочнуть підготовку до наступної місії – Artemis 3, яка має здійснити висадку на Місяць у 2025 році, за умови, що все піде за планом.

Однак Офіс генерального інспектора NASA ще раніше висловив скепсис щодо зазначених термінів через затримки в розробці системи висадки людей на Місяць, яка використовуватиме корабель SpaceX Starship. Також були невдачі й у створенні скафандрів, що змусило NASA звернутися до комерційних постачальників, щоб вирішити цю проблему.

Якщо Artemis 3 успішно приземлиться на Місяць у 2025 році, це стане першою місією висадки людини на супутник з часів Apollo 17, останньої місії NASA з висадкою, яка відбулася у 1972 році.