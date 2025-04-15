Чиновник Трампа не проти знищення зникаючих видів, оскільки тепер їх можна просто "клонувати"

Новий міністр внутрішніх справ США Даг Бурґум, призначений Трампом, заявив, що знищення зникаючих видів більше не є проблемою, адже тепер їх нібито можна відновити за допомогою клонування. Він посилається на нещодавнє оголошення про відроджених вовків, які вимерли тисячі років тому, але знову повернулися до життя завдяки генній інженерії.

Жахливе виправдання

У понеділок міністр заявив, що список зникаючих видів, який веде Служба рибних ресурсів і дикої природи США, перетворився на готель "Каліфорнія" – види потрапляють туди й залишаються назавжди. Він переконаний, що цей список, який є основним інструментом охорони природи в країні, потребує "очищення". Замість того щоб постійно додавати до нього нові види, країна, на його думку, має святкувати успішне вилучення тих, які вдалося врятувати від вимирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дага Бурґума в соцмережі X.

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"97 відсотків видів, які потрапляють до списку зникаючих, залишаються там. Це відбувається тому, що статус-кво зосереджений на регулюванні, а не на інноваціях", – пише Бурґум. Свою позицію він підкріпив прикладом з галузі біотехнологій: нещодавно стартап Colossal повідомив, що "воскресив" давно вимерлого Вовка жахливого. Це, на думку Бурґума, доводить, що традиційні підходи до збереження видів застаріли, і прийшов час використовувати генетичні інструменти.

Відродження Вовка жахливого має глибоке культурне значення, оскільки втілює силу та мужність, які глибоко закодовані в ДНК американської ідентичності та племінної спадщини. Прориви такого роду надихатимуть провідні уми та майбутні покоління новаторів на те, щоб гнатися за неможливим, захоплювати його та розкривати його потенціал,

– пише чиновник.

Він також додав, що Міністерство внутрішніх справ США "сподівається на яскраве майбутнє, сповнене інновацій, які сприятимуть виконанню основних місій, таких як охорона дикої природи".

У своїй заяві він каже, що Міністерство схвильоване потенціалом технології "де-вимирання" і тим, як вона може слугувати "ширшим цілям", ніж просто відновлення втрачених видів, включаючи посилення зусиль із захисту біорізноманіття і допомогу зникаючим видам або видам, що перебувають під загрозою зникнення.

Тож він закликає "докорінно змінити ставлення до збереження видів", щоб у майбутньому єдиним, що зникне, була необхідність самого існування таких списків зникаючих видів.

Ми повинні продовжувати вдосконалювати зусилля з відновлення, щоб зробити це реальністю, і диво технології "де-вимирання" може допомогти створити майбутнє, в якому популяції ніколи не будуть під загрозою зникнення,

– пише Бурґум.

Тобто фактично міністр пропонує видалити низку тварин зі списку захищених видів, щоб полювання на них знову було можливим. Для цих тварин більше не будуть створюватись особливі умови, на кшталт національних парків, де вони можуть безпечно жити й розмножуватися, відновлюючи свою популяцію.

Однак є одна велика проблема...

Вовки насправді не воскресли

У цій історії є нюанс: Вовки жахливі – це зовсім не відновлені вимерлі істоти. Насправді йдеться про генетично модифікованих сучасних сірий вовків, ембріони яких редагували для надання їм деяких рис зниклого виду. Дослідження навіть свідчать, що обидва ці види не мають прямого родинного зв’язку.

Компанія Colossal, яка раніше пообіцяла повернути шерстистого мамонта, також створила "шерстистих мишей", хутро яких нагадує мамонтову шкуру. Проте в жодному з випадків не використовувався справжній генетичний матеріал вимерлих тварин – лише сучасні аналоги з модифікованими генами.

Нік Роуленс, доцент та керівник лабораторії палеогенетики Університету Отаго в Новій Зеландії, пояснює, що насправді ми не можемо воскресити вимерлі види, бо їхня ДНК збереглася занадто погано для клонування. За його словами, Colossal не відроджує вимерлі істоти, а лише генетично "інженерить" сучасних тварин, щоб вони виглядали схожими.

Ці створіння можуть виглядати симпатично, але це не Вовки жахливі,

– сказав Роуленс.

Інакше кажучи, покладатися на ще недопрацьовану технологію як на панацею для збереження тисяч видів, які вже балансують на межі зникнення – безвідповідально.

Сумнівна репутація

Варто зазначити, що екологічний бекґраунд самого Бурґума викликає серйозні питання. Колишній губернатор Північної Дакоти тісно пов’язаний з нафтовою галуззю і має дружні стосунки з керівниками енергетичних компаній. До того ж він активно підтримував відновлення роботи вугільних електростанцій – план Дональда Трампа, реалізація якого почалася цього тижня.

На тлі таких зв’язків заяви про генетичний "порятунок" зникаючих видів виглядають не стільки як турбота про природу, скільки як зручна риторика для скасування практики природоохоронного регулювання, щоб такі люди, як Даг Бурґум та його друзі, могли безперешкодно нищити природу заради прибутків.