Чоловік з імплантом Neuralink продемонстрував, як він керує роботизованою рукою силою думки. Завдяки імпланту, його рухи чіткі й точні. Щобільше, він навіть несвідомо жестикулює роборукою під час розмови так, наче це його природня кінцівка.

Пацієнт Нік Рей, який страждає на бічний аміотрофічний склероз (БАС), опублікував відео, де він за допомогою мозкового чипа Neuralink керує роботизованою рукою, розповідає 24 Канал.

На відео видно, як він, користуючись роборукою, підіймає чашку, а потім підносить соломинку до рота, щоб зробити ковток. Рей зазначив, що завдяки цьому він знову зможе "розмовляти руками".

Він також розповів про інші свої досягнення за останній тиждень. Завдяки чипу він вперше за багато років зміг самостійно одягнути капелюх, розігріти в мікрохвильовці та з'їсти курячі нагетси, навчився відкривати холодильник, а також знімати та закривати кришки на банках.

Крім того, він спробував повільно керувати своїм кріслом колісним у приміщенні. Чоловік також розповів, що встановив нові рекорди у тестах на спритність, які зазвичай використовують для пацієнтів після інсульту: він перемістив 39 циліндрів за п'ять хвилин і перевернув найбільшу кількість кілочків у стандартному тесті.

Нік Рей пообіцяв опублікувати більше відео про використання чипа та роборуки. Сама компанія Neuralink поки не надала коментарів щодо технічних аспектів роботи системи.

Як працює чип Neuralink?

Мозковий чип Neuralink перетворює сигнали мозку на віддалені команди через Bluetooth. Раніше компанія вже привертала увагу до своєї розробки, коли її перший пацієнт зміг керувати ноутбуком та грати у відеоігри.

Засновник компанії, Ілон Маск, давно говорить про плани використовувати імпланти, щоб допомогти паралізованим людям відновити контроль над кінцівками за допомогою робо-рук або навіть цілого робота Optimus від Tesla.

Відео Рея дає ширше уявлення про потенціал Neuralink. Сам Рей отримав імплант у липні, розповідає PCMag. На сьогодні мозкові чипи компанії встановлено вже 12 пацієнтам.