Пацієнт Нік Рей, який страждає на бічний аміотрофічний склероз (БАС), опублікував відео, де він за допомогою мозкового чипа Neuralink керує роботизованою рукою, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Google випустив клавіатуру, яку ви полюбите та зненавидите одночасно

На відео видно, як він, користуючись роборукою, підіймає чашку, а потім підносить соломинку до рота, щоб зробити ковток. Рей зазначив, що завдяки цьому він знову зможе "розмовляти руками".

Hi everyone! Sorry for the late update. I’ll try to get back to Sundays.



TL;DR: !!!!!



This was truly a week for the books. I can’t remember the last time I put in a solid 8 hour work day and last week I put in 3 in a row. It was one of the most incredible experiences of my life… pic.twitter.com/7jtU5qVEdo — Nick Wray (@Telepath_8) October 6, 2025

Він також розповів про інші свої досягнення за останній тиждень. Завдяки чипу він вперше за багато років зміг самостійно одягнути капелюх, розігріти в мікрохвильовці та з'їсти курячі нагетси, навчився відкривати холодильник, а також знімати та закривати кришки на банках.

Крім того, він спробував повільно керувати своїм кріслом колісним у приміщенні. Чоловік також розповів, що встановив нові рекорди у тестах на спритність, які зазвичай використовують для пацієнтів після інсульту: він перемістив 39 циліндрів за п'ять хвилин і перевернув найбільшу кількість кілочків у стандартному тесті.

Нік Рей пообіцяв опублікувати більше відео про використання чипа та роборуки. Сама компанія Neuralink поки не надала коментарів щодо технічних аспектів роботи системи.

Як працює чип Neuralink?

Мозковий чип Neuralink перетворює сигнали мозку на віддалені команди через Bluetooth. Раніше компанія вже привертала увагу до своєї розробки, коли її перший пацієнт зміг керувати ноутбуком та грати у відеоігри.

Засновник компанії, Ілон Маск, давно говорить про плани використовувати імпланти, щоб допомогти паралізованим людям відновити контроль над кінцівками за допомогою робо-рук або навіть цілого робота Optimus від Tesla.

Відео Рея дає ширше уявлення про потенціал Neuralink. Сам Рей отримав імплант у липні, розповідає PCMag. На сьогодні мозкові чипи компанії встановлено вже 12 пацієнтам.