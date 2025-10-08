Пациент Ник Рэй, страдающий боковым амиотрофическим склерозом (БАС), опубликовал видео, где он с помощью мозгового чипа Neuralink управляет роботизированной рукой, рассказывает 24 Канал.

На видео видно, как он, пользуясь роборукой, поднимает чашку, а затем подносит соломинку ко рту, чтобы сделать глоток. Рэй отметил, что благодаря этому он снова сможет "разговаривать руками".

Привет всем! Извините за позднее обновление. Постараюсь вернуться к воскресеньям.



TL;DR: !!!!!



Это была действительно неделя для книг. Я не могу вспомнить, когда в последний раз я выкладывался по 8 часов в день, а на прошлой неделе я выложил 3 подряд. Это был один из самых невероятных опытов в моей жизни.. pic.twitter.com/7jtU5qVEdo - Nick Wray (@Telepath_8) 6 октября, 2025

Он также рассказал о других своих достижениях за последнюю неделю. Благодаря чипу он впервые за много лет смог самостоятельно надеть шляпу, разогреть в микроволновке и съесть куриные наггетсы, научился открывать холодильник, а также снимать и закрывать крышки на банках.

Кроме того, он попытался медленно управлять своим креслом колесным в помещении. Мужчина также рассказал, что установил новые рекорды в тестах на ловкость, которые обычно используют для пациентов после инсульта: он переместил 39 цилиндров за пять минут и перевернул наибольшее количество колышков в стандартном тесте.

Ник Рэй пообещал опубликовать больше видео об использовании чипа и роборуки. Сама компания Neuralink пока не предоставила комментариев относительно технических аспектов работы системы.

Как работает чип Neuralink?

Мозговой чип Neuralink превращает сигналы мозга в удаленные команды через Bluetooth. Ранее компания уже привлекала внимание к своей разработке, когда ее первый пациент смог управлять ноутбуком и играть в видеоигры.

Основатель компании, Илон Маск, давно говорит о планах использовать импланты, чтобы помочь парализованным людям восстановить контроль над конечностями с помощью робо-рук или даже целого робота Optimus от Tesla.

Видео Рэя дает более широкое представление о потенциале Neuralink. Сам Рэй получил имплант в июле, рассказывает PCMag. На сегодня мозговые чипы компании установлены уже 12 пациентам.