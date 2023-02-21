Чиста енергія забезпечує майже кожен будинок у Китаї

Вітряні турбіни та сонячні батареї в Китаї виробляють стільки електроенергії, скільки достатньо для живлення майже кожного будинку. Новий звіт розкриває стан енергетики в країні.

Виробництво вітрової та сонячної енергії торік зросло на 21 відсоток – до 1190 терават-годин. За даними Національного управління енергетики (NEA), це близько до загального енергоспоживання в житлових приміщеннях, що становить 1340 терават-годин. Останній показник зараз на 14 відсотків більший, ніж торік, оскільки більше людей знову проводять час удома через ковідні обмеження.

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Що відомо

Звіт NEA вказує на швидке зростання відновлюваних джерел енергії, оскільки КНР витрачає сотні мільярдів доларів на досягнення кліматичних цілей і зниження залежності від дорогого викопного палива.

Проблема в тому, що на житлові приміщення в Китаї припадає відносно мала частина енерговитрат країни.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2020 році тільки 17 відсотків споживання електроенергії класифікувалося як житлове .

. Того ж року на частку будинків припадало 29% енергоспоживання в Японії та 39% у США.

Таким чином у Китаї основними споживачами все ще лишаються фабрики й заводи. На промисловість припадає 60 відсотків усієї спожитої електроенергії.

Тому навіть із чистою енергією, здатною забезпечити майже кожен будинок, китайським виробникам, як і раніше, необхідно спалювати більше викопного палива та викидати більше парникових газів для підтримки темпів економічного зростання. Очікується, що цього року економіка зростатиме набагато швидше після скасування суворих антиковідних обмежень. Це означає, що викиди знову зростуть, навіть попри те, що вітряна і сонячна енергетика покриває майже всі побутові потреби звичайного населення.