Производство ветровой и солнечной энергии в прошлом году выросло на 21 процент – до 1190 терават-часов. По данным Национального управления энергетики (NEA), это близко к общему энергопотреблению в жилых помещениях, что составляет 1340 терават-часов. Последний показатель сейчас на 14 процентов больше, чем в прошлом году, поскольку больше людей снова проводят время дома из-за ковидных ограничений.

Интересно Китай строит огромные многоэтажные дома для выращивания свиней

Что известно

Отчет NEA указывает на быстрый рост возобновляемых источников энергии, поскольку КНР тратит сотни миллиардов долларов на достижение климатических целей и снижение зависимости от дорогостоящего ископаемого топлива.

Проблема в том, что на жилые помещения в Китае приходится относительно малая часть энергозатрат страны.

По данным Международного энергетического агентства, в 2020 году только 17 процентов потребления электроэнергии классифицировалось как жилищное .

. В том же году на долю домов приходилось 29% энергопотребления в Японии и 39% в США.

Таким образом, в Китае основными потребителями все еще остаются фабрики и заводы. На промышленность приходится 60 процентов потребленной электроэнергии.

Поэтому даже с чистой энергией, способной обеспечить почти каждый дом, китайским производителям по-прежнему необходимо сжигать больше ископаемого топлива и выбрасывать больше парниковых газов для поддержания темпов экономического роста. Ожидается, что в этом году экономика будет расти гораздо быстрее после отмены строгих антиковидных ограничений. Это означает, что выбросы снова возрастут, даже несмотря на то, что ветряная и солнечная энергетика покрывают почти все бытовые нужды обычного населения.