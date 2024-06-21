Apple пояснила, чому ШІ не доступний на старих iPhone, і клянеться, що це не схема продажу нових

iOS 18 принесла безліч нових візуальних змін для всіх сумісних iPhone, але поряд із цим платформа обмежує використання штучного інтелекту Apple Intelligence лише двома з чотирьох останніх моделей смартфонів, iPhone 15 Pro та Pro Max. Компанія каже, що це не маркетинговий хід, щоб спонукати вас купити нові iPhone 16. Але в чому ж тоді причина?

Чому Apple Intelligence доступний лише на двох смартфонах

У шоу The Talk Show From WWDC 2024 керівник відділу машинного навчання та штучного інтелекту Apple Джон Джаннандреа, директор з маркетингу Грег Джосвяк та керівник відділу програмного забезпечення Крейг Федерігі розповіли Джону Груберу з Daring Fireball про причини, чому Apple Intelligence не доступний на старих пристроях, і чому це не схема, щоб продати більше iPhone.

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Зокрема Джаннандреа каже, що моделі ШІ, коли ви їх запускаєте, є неймовірно вимогливими в плані обчислень. Це поєднання пропускної здатності пристрою, розміру нейронного рушія Apple та загальної потужності пристрою, яке дозволяє відтворювати ці моделі досить швидко, щоб вони були корисними.

Теоретично, ви могли б запустити ці моделі на дуже старому пристрої, але це було б настільки повільно, що не було б корисно,

– каже Джон Джаннандреа.

Варто також зазначити, що більшість функцій у рамках Apple Intelligence працюють на смартфоні, не передаючи будь-що на сервери компанії, тож підтримка роботи повинна забезпечуватися ресурсами самого телефона, а не засобами компанії на іншому боці. Це відрізняється від досвіду, який ви отримуєте, завантажуючи додаток ChatGPT, Gemini чи Copilot, де сама програма є лише вікном, через яке ви передаєте свій запит на потужні сервери компаній-розробниць.

Це також означає, що для найкращої роботи Apple Intelligence потребує відповідної потужності процесора, і чип A17 Pro в iPhone 15 Pro є ідеальним кандидатом для виконання таких завдань. Окрім iPhone, нові функції штучного інтелекту Apple також обмежуються iPad і Mac, які мають щонайменше чип M1. Чіп A17 Pro містить 16-ядерний Neural Engine, який удвічі потужніший за чіп A16 Bionic у стандартних моделях iPhone 15.

Коли Грубер запитав, чи це часом не схема, щоб продати більше iPhone 15 Pro і майбутніх 16 Pro, які вийдуть восени, Грег Джосвяк рішуче заперечив ці підозри. Крейг Федерігі додав, що головним пріоритетом Apple є впровадження функцій, які можна перенести на старіші пристрої, але у випадку з Apple Intelligence це суто апаратна вимога. Він також заявив, що "це досить екстраординарна річ — запускати моделі такої потужності на iPhone".

Таким чином тепер ми знаємо, що компанія не просто навмисно прагне продавати нові iPhone, а розглядає останні моделі як єдині пристрої, здатні працювати з функціями Apple Intelligence.

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Нагадаємо, в основі штучного інтелекту від Apple не лежить власна мовна модель компанії. Apple Intelligence – це сукупність ШІ-функцій, робота яких забезпечується мовною моделлю GPT від OpenAI, а в майбутньому сюди додасться Gemini та інші моделі.