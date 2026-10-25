Бюджетні Android-смартфони мають приховану проблему з пам’яттю

Під час вибору бюджетного Android-смартфона важливо перевіряти не лише обсяг, а й тип вбудованої пам’яті. Накопичувачі UFS зазвичай значно швидші за eMMC, що впливає на загальну продуктивність пристрою.

Якщо бюджет на Android-смартфон становить до 200 доларів, варто звернути увагу на тип вбудованого накопичувача. Існують два основні стандарти – eMMC (embedded MultiMediaCard) та UFS (Universal Flash Storage). Другий зазвичай забезпечує значно вищу швидкість роботи. Про це пише BGR.

Чим UFS відрізняється від eMMC

Головна перевага UFS полягає в тому, що цей стандарт дає змогу одночасно зчитувати та записувати дані. У eMMC таких можливостей немає, що обмежує продуктивність під час виконання кількох операцій із файлами.

Стандарти розробляє JEDEC – організація, яка відповідає за специфікації різних типів пам’яті. Останнє велике оновлення eMMC відбулося у 2015 році, тоді як UFS у лютому отримав версію 5.0.

Раніше виробники використовували eMMC у бюджетних смартфонах, що продавалися у США. Однак Samsung і Motorola поступово перейшли на UFS, хоча в недорогих пристроях можуть встановлювати старіші версії стандарту.

Наприклад, Samsung Galaxy A17 5G і Moto G Play 2026 вартістю менш як 200 доларів оснащені накопичувачами UFS 2.2. Їхня середня швидкість читання перевищує 500 МБ/с, що приблизно вдвічі більше, ніж у eMMC 5.1. eMMC також досі використовують у деяких кнопкових телефонах і недорогих ноутбуках, зокрема Chromebook.

Чому навіть дорожчі смартфони отримують повільнішу пам’ять

Виробники можуть економити на накопичувачах навіть у пристроях середнього та вищого цінового сегментів. Наприклад, базові версії Samsung Galaxy S23 і S24 отримали накопичувачі UFS 3.1 на 128 ГБ, хоча сама компанія виробляє пам’ять UFS 4.0, яка забезпечує приблизно вдвічі вищу швидкість читання та запису.

У ціновому діапазоні від 300 до 500 доларів можна знайти смартфони з різними поколіннями накопичувачів. Серед прикладів – Galaxy A27 і Nothing Phone (4a) Pro з UFS 3.1, а також Nothing Phone (4b) і Moto G Power (2026) з UFS 2.2. Отже, вища ціна смартфона не завжди означає використання найшвидшої доступної пам’яті.

Як зростання цін на компоненти впливає на бюджетні смартфони

Додатковим ризиком для недорогих смартфонів стало подорожчання компонентів пам’яті на тлі зростання попиту з боку індустрії штучного інтелекту. І NAND flash, і DRAM використовуються в сучасних пристроях, а їхня вартість, за оцінкою видання BGR, може й надалі зростати.

Це вже позначилося на цінах окремих моделей. У США Samsung Galaxy A17 після виходу на ринок за 200 доларів подорожчав до 250 доларів у серпні, а в жовтні його ціна зросла до 270 доларів. Упродовж жовтня ціни підвищували й на інші смартфони Samsung та пристрої інших виробників.

Поки що невідомо, чи повернуться накопичувачі eMMC до бюджетних смартфонів, які продаються у США. Водночас на деяких ринках за межами країни цей стандарт досі використовують, зокрема в Samsung Galaxy A07.

Під час купівлі недорогого смартфона тому варто перевіряти не лише обсяг пам’яті, а й її стандарт. Навіть за однакової місткості накопичувачі UFS та eMMC можуть помітно відрізнятися за швидкістю роботи.