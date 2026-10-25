У бюджетных Android-смартфонов есть скрытая проблема с памятью

Если бюджет на Android-смартфон составляет до 200 долларов, стоит обратить внимание на тип встроенного накопителя. Существуют два основных стандарта – eMMC (embedded MultiMediaCard) и UFS (Universal Flash Storage). Второй, как правило, обеспечивает значительно более высокую скорость работы. Об этом пишет BGR.

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Чем UFS отличается от eMMC

Главное преимущество UFS заключается в том, что этот стандарт позволяет одновременно считывать и записывать данные. У eMMC таких возможностей нет, что ограничивает производительность при выполнении нескольких операций с файлами.

Стандарты разрабатывает JEDEC – организация, отвечающая за спецификации различных типов памяти. Последнее большое обновление eMMC состоялось в 2015 году, тогда как UFS в феврале получил версию 5.0.

Ранее производители использовали eMMC в бюджетных смартфонах, продаваемых в США. Однако Samsung и Motorola постепенно перешли на UFS, хотя в недорогих устройствах могут устанавливать более старые версии стандарта.

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Например, Samsung Galaxy A17 5G и Moto G Play 2026 стоимостью менее 200 долларов оснащены накопителями UFS 2.2. Их средняя скорость чтения превышает 500 МБ/с, что примерно вдвое больше, чем у eMMC 5.1. eMMC также до сих пор используют в некоторых кнопочных телефонах и недорогих ноутбуках, в частности в Chromebook.

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Почему даже более дорогие смартфоны получают более медленную память

Производители могут экономить на накопителях даже в устройствах среднего и высшего ценовых сегментов. Например, базовые версии Samsung Galaxy S23 и S24 получили накопители UFS 3.1 объемом 128 ГБ, хотя сама компания производит память UFS 4.0, которая обеспечивает примерно вдвое более высокую скорость чтения и записи.

В ценовом диапазоне от 300 до 500 долларов можно найти смартфоны с накопителями разных поколений. Среди примеров – Galaxy A27 и Nothing Phone (4a) Pro с UFS 3.1, а также Nothing Phone (4b) и Moto G Power (2026) с UFS 2.2. Таким образом, более высокая цена смартфона не всегда означает использование самой быстрой доступной памяти.

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Как рост цен на компоненты влияет на бюджетные смартфоны

Дополнительным риском для недорогих смартфонов стало подорожание компонентов памяти на фоне роста спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта. И NAND flash, и DRAM используются в современных устройствах, а их стоимость, по оценке издания BGR, может и дальше расти.

Это уже сказалось на ценах отдельных моделей. В США Samsung Galaxy A17 после выхода на рынок по цене 200 долларов подорожал до 250 долларов в августе, а в октябре его цена выросла до 270 долларов. В течение октября цены повышались и на другие смартфоны Samsung, а также на устройства других производителей.

Пока неизвестно, вернутся ли накопители eMMC в бюджетные смартфоны, продаваемые в США. В то же время на некоторых рынках за пределами страны этот стандарт до сих пор используется, в частности в Samsung Galaxy A07.

При покупке недорогого смартфона поэтому стоит проверять не только объем памяти, но и ее стандарт. Даже при одинаковой емкости накопители UFS и eMMC могут заметно отличаться по скорости работы.