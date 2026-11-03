Камера iPhone 18 Pro може знімати гірше в ручному режимі: ось чому

Ручні налаштування камери iPhone 18 Pro дають змогу самостійно змінювати витримку, діафрагму та баланс білого. Однак використання ручної витримки вимикає частину алгоритмів обчислювальної фотографії Apple, через що знімки можуть втрачати якість, особливо за слабкого освітлення.

Apple зробила камеру однією з головних особливостей iPhone 18 Pro. Смартфони цієї серії отримали першу в історії компанії мобільну камеру зі змінною діафрагмою, а також розширені ручні налаштування Pro Controls. Про це пише BGR.

Чому ручний режим може погіршувати фотографії?

Вони дають змогу змінювати діафрагму, витримку та баланс білого ще до зйомки. Це корисно для фотографів і авторів контенту, яким потрібно отримати конкретний візуальний ефект.

Однак є важливе обмеження. Як з'ясували журналісти DPReview під час тестування, ручне встановлення витримки автоматично вимикає частину алгоритмів обчислювальної фотографії. Через це фотографії можуть мати більше цифрового шуму та гірший динамічний діапазон. Особливо помітною різниця стає за слабкого освітлення. Ручна витримка також вимикає нічний режим Night Mode, який допомагає отримувати світліші та чіткіші знімки в темряві.

Це не помилка iOS 27, а передбачена поведінка камери. У ручному режимі смартфон зберігає один кадр, тоді як автоматичний режим може об'єднувати кілька знімків із різною експозицією, щоб зменшити шум і покращити деталізацію.

Коли варто використовувати ручну витримку?

Ручне керування витримкою потрібне передусім тоді, коли фотограф хоче контролювати передачу руху на знімку.

Наприклад, коротка витримка допомагає зафіксувати швидкий рух. Це корисно під час фотографування дітей, тварин або спортсменів. Сенсор отримує світло протягом коротшого часу, тому рухомий об'єкт виглядає чіткішим, а розмиття зменшується.

Довга витримка, навпаки, створює ефект руху. За її допомогою можна отримати розмиті сліди автомобілів на дорозі або передати рух людей на тлі нерухомих об'єктів. Для таких кадрів бажано мати достатньо світла.

У камері iPhone 18 Pro витримку можна змінювати в діапазоні від 1/1600 секунди до однієї секунди. Щоб увімкнути налаштування, потрібно:

Відкрити стандартний застосунок «Камера». Натиснути на значок із шістьма крапками в нижньому правому куті. Вибрати Shutter Speed у меню над видошукачем. За допомогою повзунка встановити потрібну витримку.

Після цього ручне налаштування залишатиметься активним протягом поточної сесії зйомки. Щоб повернути автоматичний режим, потрібно натиснути значок «A» на повзунку витримки.

Чи можна поєднати ручні налаштування з обчислювальною фотографією?

У стандартному застосунку Apple такої можливості наразі немає. Однак альтернативою можуть стати сторонні програми для зйомки.

Наприклад, Adobe Project Indigo поєднує ручне керування параметрами камери з обчислювальною обробкою зображень. Це дає змогу контролювати витримку та водночас використовувати алгоритми покращення фотографій.

Подібні можливості вже з'являлися в смартфонах інших виробників. Google Pixel 8 Pro підтримував HDR+ разом із ручним керуванням витримкою. У флагманських смартфонах Samsung також доступні ручні налаштування та багатокадровий HDR, хоча для цього потрібен окремий застосунок Expert RAW.

Поки що Apple не повідомляла, чи планує змінювати роботу Pro Controls. Оскільки йдеться про особливість реалізації ручної зйомки, а не програмну помилку, власникам iPhone 18 Pro не варто розраховувати на швидке виправлення.