Камера iPhone 18 Pro может снимать хуже в ручном режиме Вот почему

Ручные настройки камеры iPhone 18 Pro отключают важные функции обработки фотографий / Unsplash / ubeyonroad
Ручные настройки камеры iPhone 18 Pro позволяют самостоятельно изменять выдержку, диафрагму и баланс белого. Однако использование ручной выдержки отключает часть алгоритмов вычислительной фотографии Apple, из-за чего снимки могут терять качество, особенно при слабом освещении.
Apple сделала камеру одной из главных особенностей iPhone 18 Pro. Смартфоны этой серии получили первую в истории компании мобильную камеру со сменной диафрагмой, а также расширенные ручные настройки Pro Controls. Об этом пишет BGR.
Почему ручной режим может ухудшать качество фотографий?
Они позволяют изменять диафрагму, выдержку и баланс белого еще до съемки. Это полезно для фотографов и авторов контента, которым нужно добиться конкретного визуального эффекта.
Однако есть важное ограничение. Как выяснили журналисты DPReview в ходе тестирования, ручная настройка выдержки автоматически отключает часть алгоритмов вычислительной фотографии. Из-за этого фотографии могут иметь больше цифрового шума и худший динамический диапазон. Особенно заметной разница становится при слабом освещении. Ручная выдержка также отключает ночной режим Night Mode, который помогает получать более светлые и четкие снимки в темноте.
Это не ошибка iOS 27, а предусмотренное поведение камеры. В ручном режиме смартфон сохраняет один кадр, тогда как автоматический режим может объединять несколько снимков с разной экспозицией, чтобы уменьшить шум и улучшить детализацию.
Когда стоит использовать ручную выдержку?
Ручное управление выдержкой необходимо прежде всего тогда, когда фотограф хочет контролировать передачу движения на снимке.
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Например, короткая выдержка помогает запечатлеть быстрое движение. Это полезно при съемке детей, животных или спортсменов. Сенсор получает свет в течение более короткого времени, поэтому движущийся объект выглядит четче, а размытие уменьшается.
Длинная выдержка, напротив, создает эффект движения. С ее помощью можно получить размытые следы автомобилей на дороге или передать движение людей на фоне неподвижных объектов. Для таких кадров желательно иметь достаточно света.
В камере iPhone 18 Pro выдержку можно изменять в диапазоне от 1/1600 секунды до одной секунды. Чтобы включить эту настройку, нужно:
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Открыть стандартное приложение "Камера".
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Нажать на значок с шестью точками в правом нижнем углу.
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Выбрать Shutter Speed в меню над видоискателем.
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С помощью ползунка установить нужную выдержку.
После этого ручная настройка будет оставаться активной в течение текущей сессии съемки. Чтобы вернуться в автоматический режим, нужно нажать значок "A" на ползунке выдержки.
Можно ли совместить ручные настройки с вычислительной фотографией?
В стандартном приложении Apple такой возможности пока нет. Однако альтернативой могут стать сторонние приложения для съемки.
Например, Adobe Project Indigo сочетает ручное управление параметрами камеры с вычислительной обработкой изображений. Это позволяет контролировать выдержку и одновременно использовать алгоритмы улучшения фотографий.
Подобные возможности уже появлялись в смартфонах других производителей. Google Pixel 8 Pro поддерживал HDR+ вместе с ручным управлением выдержкой. В флагманских смартфонах Samsung также доступны ручные настройки и многокадровый HDR, хотя для этого требуется отдельное приложение Expert RAW.
Пока что Apple не сообщала, планирует ли она изменять работу Pro Controls. Поскольку речь идет об особенности реализации ручной съемки, а не о программной ошибке, владельцам iPhone 18 Pro не стоит рассчитывать на скорое исправление.
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