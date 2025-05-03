Велика катастрофа природи: чому комахи стрімко вимирають і які це матиме наслідки

Чому зникають комахи і що насправді стоїть за глобальним скороченням їхньої чисельності? Нова наукова робота аналізує понад 500 чинників і показує, наскільки складною та взаємопов'язаною є ця проблема.

Великий комашиний апокаліпсис: що призводить до зникнення комах

Комахи зникають по всьому світу з тривожною швидкістю, і наука намагається зрозуміти справжні причини цього процесу. Хоча найчастіше вказують на інтенсифікацію сільського господарства як на головного винуватця, нове дослідження Бінгемтонського університету в Нью-Йорку показує, що ситуація набагато складніша, повідомляє 24 Канал з посиланням на BioScience.

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Науковий інтерес до проблеми зріс у 2017 році, коли одне з досліджень повідомило про катастрофічне падіння чисельності комах на 75% менш ніж за три десятиліття. Цей шокуючий результат запустив хвилю нових досліджень причин цього явища.

Команда з Бінгемтонського університету вивчила понад 175 наукових оглядів, у яких розглядалося понад 500 гіпотез щодо скорочення популяцій комах. Вони створили складну мережу з 3 000 можливих взаємозв'язків, включаючи все від бджільництва до розростання міст.

Ідея полягала в тому, щоб прочитати [всі наявні дослідження] й виокремити те, що люди називають "причинно-наслідковими зв'язками". Наприклад, сільське господарство призводить до забруднення, що призводить до зменшення популяції комах. Потім ми побудували з них гігантську мережу, щоб побачити, які ідеї найчастіше пов'язані одна з одною, і які стреси найчастіше розглядаються як першопричини,

– йдеться в статті вчених.

Ранжування причин виявилося складним завданням, оскільки системи чинників глибоко переплетені й впливають навіть одне на одного. Наприклад, кліматичні зміни самі по собі складаються з кількох окремих чинників, таких як екстремальні опади, пожежі та температурні коливання, кожен з яких може додатково впливати на інші стресові фактори. Усе це створює надзвичайно складну мережу загроз.

Вивчаючи величезний список можливих зв'язків, було виявлено, що найбільш згадуваним фактором зменшення чисельності комах є інтенсифікація сільського господарства через такі питання, як зміни у землекористуванні та використання інсектицидів.

При цьому багато потенційно важливих загроз залишаються поза увагою науковців. Еліза Греймс, доцентка біологічних наук і співавторка дослідження, зазначила, що природні катастрофи, людські конфлікти або розбудова залізниць майже не згадуються у сучасній літературі про зменшення кількості комах. Однак ці фактори суттєво впливають на біорізноманіття загалом.

Ще одна проблема – упередженість досліджень. Науковці значно більше уваги приділяють "популярним" комахам, таким як бджоли та метелики, хоча вони становлять лише невелику частину від загального розмаїття. Через фокус на запилювачах ми ризикуємо залишити без захисту безліч інших видів, вважає Греймс. Фінансування досліджень також сконцентровано переважно на бджолах через їхню економічну цінність для сільського господарства. Внаслідок цього виникає замкнене коло: більше досліджень бджіл призводить до ще більшої концентрації уваги саме на них.

Науковці наголошують – для ефективного збереження комах потрібно виходити за межі окремих факторів і застосовувати комплексний підхід. Надмірна орієнтація на певні групи або окремі причини може призвести до втрати величезної кількості інших видів, які є невід'ємною частиною екосистем.

Наслідки

Зникнення комах, особливо запилювачів, несе глобальні й катастрофічні наслідки для екосистем, сільського господарства, біорізноманіття та самої людини. Ось головне:

Зниження врожайності та продовольча криза . Близько 80–90% видів рослин, включаючи більшість сільськогосподарських культур, залежать від запилення комахами. Без запилювачів такі культури, як яблука, мигдаль, кавуни, ягоди, овочі, будуть давати мінімальні врожаї або зовсім не плодоноситимуть. Це призведе до дефіциту харчів, зростання цін і голоду для мільярдів людей.

. Близько 80–90% видів рослин, включаючи більшість сільськогосподарських культур, залежать від запилення комахами. Без запилювачів такі культури, як яблука, мигдаль, кавуни, ягоди, овочі, будуть давати мінімальні врожаї або зовсім не плодоноситимуть. Це призведе до дефіциту харчів, зростання цін і голоду для мільярдів людей. Зменшення біорізноманіття . Рослини, які запилюються комахами, поступово зникатимуть, що зруйнує харчові ланцюги та вплине на всі екосистеми. Багато видів тварин, які залежать від цих рослин, також опиняться під загрозою вимирання. Комахи – основа харчування для багатьох птахів, риб, амфібій, рептилій, павуків та дрібних ссавців. Зникнення комах призведе до масового зменшення чисельності цих тварин, що викличе ланцюгову реакцію в екосистемах і загибель дикої природи.

. Рослини, які запилюються комахами, поступово зникатимуть, що зруйнує харчові ланцюги та вплине на всі екосистеми. Багато видів тварин, які залежать від цих рослин, також опиняться під загрозою вимирання. Комахи – основа харчування для багатьох птахів, риб, амфібій, рептилій, павуків та дрібних ссавців. Зникнення комах призведе до масового зменшення чисельності цих тварин, що викличе ланцюгову реакцію в екосистемах і загибель дикої природи. Економічні втрати . Вартість запилення оцінюється в мільярди євро щорічно лише для Європи. Зникнення запилювачів призведе до колапсу цілих галузей сільського господарства та бджільництва, зростання цін на продукти та втрати робочих місць.

. Вартість запилення оцінюється в мільярди євро щорічно лише для Європи. Зникнення запилювачів призведе до колапсу цілих галузей сільського господарства та бджільництва, зростання цін на продукти та втрати робочих місць. Порушення ґрунтоутворення та кругообігу речовин . Комахи беруть участь у розкладанні органічних решток, а також у ґрунтоутворенні, збагаченні ґрунту перегноєм і його розпушуванні. Без них ґрунти збідніють, погіршиться їх родючість, що ще більше ускладнить вирощування рослин.

. Комахи беруть участь у розкладанні органічних решток, а також у ґрунтоутворенні, збагаченні ґрунту перегноєм і його розпушуванні. Без них ґрунти збідніють, погіршиться їх родючість, що ще більше ускладнить вирощування рослин. Зростання кількості шкідників та хвороб . Хижі та паразитичні комахи регулюють чисельність інших шкідників. Їхнє зникнення призведе до спалахів популяцій шкідливих організмів, що загрожує здоров’ю рослин і людей.

. Хижі та паразитичні комахи регулюють чисельність інших шкідників. Їхнє зникнення призведе до спалахів популяцій шкідливих організмів, що загрожує здоров’ю рослин і людей. Порушення санітарної функції. Комахи-санітари (жуки-гнойовики, мухи тощо) утилізують органічні рештки, запобігаючи поширенню хвороб. Їхня відсутність призведе до накопичення відходів і поширення патогенів.

Зникнення комах – це не лише екологічна проблема, а й загроза виживанню людства. Тож важливо розуміти причини цього явища і можливі шляхи виправлення ситуації.