Intuitive Machines нарешті розповіла, чому її посадковий модуль врізався в Місяць

Компанія Intuitive Machines пояснила причини аварійної посадки свого місячного модуля Athena. У новому звіті вона описала, що пішло не так під час спроби посадки в районі південного полюса Місяця та як планують уникнути подібних помилок у майбутньому.

Що сталося з Athena

Intuitive Machines оприлюднила деталі аварії свого місячного апарата Athena, що зазнав невдачі під час посадки на поверхню Місяця. Це була друга місія компанії, яка завершилася тим, що модуль перекинувся після приземлення. У лютому перший апарат компанії "Одіссей" також не зміг сісти вертикально, попри те, що став першим приватним апаратом, який досяг поверхні супутника Землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на space.com.

Дивіться також Французький стартап розробляє космічну зброю для захисту супутників, але це не єдина функція

Модуль Athena прибув на Місяць 6 березня, після тижня в космосі, але опинився на боці в мілкому кратері неподалік від запланованої точки посадки – всього за 250 метрів. Після посадки він потрапив у холодну темну зону в районі Монс-Мутон і був визнаний загиблим.

У новому звіті компанія назвала три головні фактори, які призвели до аварії.

Першою причиною стала проблема з лазерними висотомірами , які мали визначати висоту під час спуску. Як пояснив генеральний директор Intuitive Machines Стів Алтемус, у фінальній фазі спуску відбулися перешкоди в сигналі, що спотворили показники висоти й унеможливили точну навігацію.

, які мали визначати висоту під час спуску. Як пояснив генеральний директор Intuitive Machines Стів Алтемус, у фінальній фазі спуску відбулися перешкоди в сигналі, що спотворили показники висоти й унеможливили точну навігацію. Другою перешкодою виявилися природні умови південного полюса Місяця . За словами Алтемуса, низький кут падіння сонячного світла та складний рельєф створили тіні та тьмяне освітлення, які збили з пантелику навігаційні системи.

. За словами Алтемуса, низький кут падіння сонячного світла та складний рельєф створили тіні та тьмяне освітлення, які збили з пантелику навігаційні системи. Третім чинником став недолік в оптичній навігації. Апарат Athena використовував знімки з орбітального апарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter для орієнтації під час спуску. Але ці знімки були зроблені з висоти 100 кілометрів, тому не давали достатньої деталізації для розпізнавання кратерів на низьких висотах у складних умовах освітлення.

Компанія наголосила, що використає отримані уроки для вдосконалення наступної місії, запланованої на наступний рік. За словами Алтемуса, в систему додали нові типи висотомірів, які краще працюють у складних умовах, а також додаткові сенсори, незалежні від освітлення, для вимірювання швидкості при торканні до поверхні. Також було розширено бортову базу даних кратерів для точнішої навігації під час посадки.