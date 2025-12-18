Дослідження показало, чи Excel досі популярний серед працівників й ви здивуєтесь відповіді

Microsoft Excel, випущений ще у 1985 році, досі залишається ключовим інструментом у фінансах і бухгалтерії. Нове дослідження показало, що особливу прихильність до програми демонструють молоді фахівці, які почали кар'єру значно пізніше за появу Excel.

Microsoft Excel зміг пережити своїх перших конкурентів на кшталт VisiCalc і Lotus 1-2-3 та перетворитися на стандарт для фінансових і облікових команд. Попри появу хмарних альтернатив, програма й надалі відіграє центральну роль у щоденній роботі професіоналів. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на TechRadar.

Чому навіть молоді фахівці не готові відмовитися від Excel?

Дослідження компанії Datarails, показало, що 54% фінансових спеціалістів віком від 22 до 32 років заявили, що "люблять" Excel. Для порівняння, серед старших поколінь такий рівень захоплення висловили 39% респондентів. Загалом лише 5% фінансистів мають виключно негативне ставлення до цього програмного забезпечення.

Більшість користувачів переконані, що роль Excel не зменшиться й у майбутньому. 89% опитаних очікують, що через десять років програма буде такою ж важливою або навіть важливішою. Багато хто з них також зізнається, що неохоче погодився б на роботу, де використання Excel заборонене.

Секрет популярності полягає у поєднанні швидкості, функціональності та стабільної локальної роботи. На відміну від сервісів, орієнтованих насамперед на онлайн-співпрацю, як-от Google Sheets, Excel краще підходить для обробки великих масивів даних і складних фінансових моделей. Саме ці завдання часто є критичними для планування й аналізу.

У великих компаніях це відчувається особливо. Наприклад, в Airbus зазначають, що обмеження на розмір файлів змушують фінансові команди й надалі покладатися на Excel. Зведені таблиці, умовне форматування та інші просунуті інструменти залишаються базовими елементами роботи для спеціалістів різного віку.

Microsoft продовжує розвивати продукт, додаючи в Excel функції штучного інтелекту, зокрема Copilot, інтегрований безпосередньо в комірки. Ці можливості мають спростити рутинні операції та допомогти з прогнозуванням і аналізом складних даних. Водночас експерти наголошують, що впровадження ШІ має враховувати звички та навички, які користувачі напрацьовували роками.

Про масштаби популярності Excel свідчать і публічні події на кшталт чемпіонату світу з Microsoft Excel. Це підкреслює, що програма давно вийшла за межі звичайного офісного інструмента та стала важливою частиною професійних робочих процесів. Інтеграція з іншими продуктами Office та сумісність зі стандартами електронних таблиць забезпечують Excel стабільне місце навіть на тлі появи нових рішень.