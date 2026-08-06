Інфлюенсери з TikTok радять охолоджувати смартфони в холодильнику: чому це жахлива ідея

Соціальні мережі знову стали джерелом небезпечного тренду. TikTok-блогери радять рятувати смартфони від перегріву в холодильнику, оскільки хвиля спеки знову накрила планету. Але фахівці застерігають: цей "лайфхак" майже гарантовано відправить ваш гаджет у сервісний центр або на смітник.

Чому холодильник – ворог вашого смартфона

Головна небезпека криється у законах фізики. Коли розігрітий пристрій потрапляє у холодне середовище, усередині корпусу виникає конденсат. Волозі байдуже до заявленого зовнішнього захисту від води, адже вона з'являється безпосередньо на платах і контактах, спричиняючи корозію або коротке замикання. Щойно ви дістаєте охолоджений телефон назад у тепле приміщення, ситуація погіршується – водяна пара з повітря моментально осідає на внутрішніх механізмах гаджета, пише Engadget.

Ремонтні майстерні в Європі вже зафіксували наслідки. Під час нещодавної спеки кількість звернень із технікою, яку пошкодила внутрішня волога, різко зросла. Люди масово кладуть смартфони та планшети поряд із продуктами, не усвідомлюючи ризиків.

Я був завалений пристроями, що постраждали від внутрішнього пошкодження вологою останнім часом,

– прокоментував власник ремонтної майстерні Джеймі Фарнелл.

Термічний шок та загроза вибуху

Окрім вологи, існує ризик термічного шоку. Різкий перепад температур створює колосальне фізичне навантаження на матеріали. Скляні панелі та екрани можуть просто тріснути від раптового охолодження, а клей, що тримає деталі купи, втрачає свої властивості.

Найбільше страждають літієві акумулятори, які дуже чутливі до екстремального холоду. В одній з майстерень Великої Британії iPad навіть вибухнув через роздуту батарею після того, як власник намагався охолодити його подібним чином, повідомляє TechSpot.

Експерти порівнюють цей міф із популярною помилкою щодо сушіння мокрого телефону в рисі. Як і у випадку з рисом, який не здатний витягнути воду з герметичного корпусу, холодильник не розв'язує проблему перегріву, а лише створює нові, значно дорожчі поломки.

Як правильно врятувати гаджет від спеки

Компанії Apple та Samsung наполегливо рекомендують дати смартфону охолонути природним шляхом. Найкраще рішення – повністю вимкнути пристрій та покласти його в затінок. Попри спокусу, не варто залишати техніку навіть у бардачку автомобіля, адже на сонці температура там піднімається до критичних значень, що може призвести навіть до займання акумулятора.

Щоб прискорити процес охолодження, зніміть захисний чохол, який працює як теплоізолятор. Також варто активувати режим енергоощадження, щоб мінімізувати фонову активність, та закрити ресурсомісткі додатки, як-от ігри чи відеострімінги. Якщо ви часто перебуваєте з телефоном на сонці, фахівці радять використовувати спеціальні термальні чохли або зовнішні портативні кулери, які безпечно відводять зайве тепло.