Почему холодильник – враг вашего смартфона

Главная опасность кроется в законах физики. Когда нагретое устройство попадает в холодную среду, внутри корпуса образуется конденсат. Влаге безразлична заявленная внешняя защита от воды, ведь она появляется непосредственно на платах и контактах, вызывая коррозию или короткое замыкание. Только что вы возвращаете охлажденный телефон в теплое помещение, ситуация ухудшается – водяной пар из воздуха моментально оседает на внутренних механизмах гаджета, пишет Engadget.

Ремонтные мастерские в Европе уже зафиксировали последствия. Во время недавней жары количество обращений с техникой, поврежденной внутренней влагой, резко возросло. Люди массово кладут смартфоны и планшеты рядом с продуктами, не осознавая рисков.

"В последнее время я был завален устройствами, пострадавшими от внутреннего повреждения влагой,

– прокомментировал владелец ремонтной мастерской Джейми Фарнелл.

Термический шок и угроза взрыва

Помимо влаги существует риск термического шока. Резкий перепад температур создает колоссальную физическую нагрузку на материалы. Стеклянные панели и экраны могут просто треснуть от внезапного охлаждения, а клей, удерживающий детали вместе, теряет свои свойства.

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Больше всего страдают литиевые аккумуляторы, которые очень чувствительны к экстремальному холоду. В одной из мастерских Великобритании iPad даже взорвался из-за раздувшейся батареи после того, как владелец пытался охладить его подобным образом, сообщает TechSpot.

Эксперты сравнивают этот миф с распространенным заблуждением о сушке мокрого телефона в рисе. Как и в случае с рисом, который не способен вытянуть воду из герметичного корпуса, холодильник не решает проблему перегрева, а лишь создает новые, значительно более дорогостоящие поломки.

Как правильно спасти гаджет от перегрева

Компании Apple и Samsung настоятельно рекомендуют дать смартфону остыть естественным путем. Лучшее решение – полностью выключить устройство и положить его в тень. Несмотря на соблазн, не стоит оставлять технику даже в бардачке автомобиля, ведь на солнце температура там поднимается до критических значений, что может привести даже к возгоранию аккумулятора.

Чтобы ускорить процесс охлаждения, снимите защитный чехол, который действует как теплоизолятор. Также стоит включить режим энергосбережения, чтобы свести к минимуму фоновую активность, и закрыть ресурсоемкие приложения, такие как игры или видеостриминговые сервисы. Если вы часто находитесь с телефоном на солнце, специалисты советуют использовать специальные термочехлы или внешние портативные кулеры, которые безопасно отводят лишнее тепло.