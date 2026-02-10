Може спалити оселю: як зарядну станцію заборонено підключати до помешкання
- Використання кабелю з двома штекерами для живлення всієї квартири через зарядну станцію може призвести до фатальних наслідків, включаючи займання та пожежу.
- Безпечне резервне живлення вдома вимагає спеціалізованого обладнання, такого як система автоматичного введення резерву або перекидний рубильник, і професійної допомоги електриків.
Використання портативної зарядної станції для живлення всієї квартири через кабель з двома штекерами є популярним, але вкрай ризикованим рішенням. Такий метод підключення може призвести до фатальних наслідків для майна та самої техніки.
Фахівці наголошують, що без спеціалізованого обладнання та допомоги електриків подібні експерименти з електромережею становлять загрозу для мешканців, розповідає 24 Канал.
Чим загрожує використання кабелю з двома штекерами?
Зазвичай власники зарядних станцій діють за певною схемою: вимикають вхідний автомат у щитку, з'єднують станцію з найближчою розеткою кабелем "вилка-вилка" та вмикають пристрій.
Коли ж зовнішнє електропостачання відновлюється, процедуру повторюють у зворотному порядку. Проте цей метод приховує величезну небезпеку: якщо випадково забути вимкнути автомат або від'єднати кабель до появи напруги в загальній мережі, станеться зіткнення двох потоків струму, пояснює Electrical Technology.
Чому це небезпечно?
Струм з основної мережі значно потужніший за той, що видає зарядна станція. При їхньому зустрічному русі плата зарядної станції може миттєво вийти з ладу, що часто провокує займання та пожежу в усьому помешканні.
Навіть готові кабелі з двома вилками, які можна знайти у продажу, не роблять такий спосіб безпечним. Слід розуміти обмеження своїх пристроїв та кількість споживачів, які планується заживити.
Крім поломки самої станції, існують і інші серйозні небезпеки:
- Загроза для життя: штекери під напругою при дотику можуть спричинити смертельне ураження. При силі струму понад 30 мА виникає ефект "невідпускання", коли людина не може самостійно відірватися від предмета, що проводить електрику.
- Ризик пожежі: поганий контакт у розетці під великим навантаженням спричиняє сильне нагрівання, плавлення ізоляції та займання оздоблення стін чи меблів.
- Вихід з ладу побутової техніки: конфлікт двох фаз негативно впливає на чутливу електроніку котлів, холодильників та комп’ютерів.
- Перевантаження проводки: побутова розетка та дроти часто не розраховані на живлення всієї оселі, що призводить до пробою ізоляції та витоку струму.
Фахівці називають такий провід "кабелем-вбивцею". Для безпечного живлення необхідно використовувати спеціалізоване обладнання.
Як організувати надійне резервне живлення вдома?
Найбільш правильним і безпечним методом використання зарядної станції, є підключення потрібних приладів безпосередньо до портів станції за допомогою звичних кабелів. Зазвичай сучасні зарядні станції обладнані кількома повнорозмірними розетками на 220 V, спеціальним автомобільним роз'ємом на 12 V та USB портами різного стандарту.
В більшості випадків цього достатньо, щоб зарядити смартфон, ноутбук, або заживити деяку побутову техніку. Але навіть тоді слід зважати на характеристики техніки, адже споживання не має перевищувати можливості зарядної станції.
Якщо ж ви прагнете живити всю квартиру, не переносячи пристрій з кімнати в кімнату (а ваша станція це доззволяє), необхідно модернізувати розподільний щиток і тут обов'язково слід звернутися до послуг фахівців. У такому випадку станція під'єднується через спеціалізовані пристрої, як-от систему автоматичного введення резерву (АВР) або трипозиційний перекидний рубильник.
Перекидний рубильник забезпечує три режими роботи:
- живлення лише від основної мережі,
- повна відсутність струму,
- живлення тільки від альтернативного джерела.
Це механічно унеможливлює накладання фаз і зустрічну напругу, яка є головною причиною поломок. Також обов'язковим є використання окремих автоматичних вимикачів, ПЗВ, нульової та заземлюючої шин, пояснює Electric Shop.
Важливо! В більшості випадків виробники, зокрема EcoFlow, наголошують, що їхня техніка не розрахована на розподіл енергії через саморобні кабелі "вилка-вилка" і не має вбудованого захисту від зустрічної фази. Тому для встановлення перемикачів та налаштування автоматичного режиму слід викликати фахових електриків. Вони допоможуть правильно розрахувати кількість споживачів, перевірять перетин кабелів (зазвичай це 1,5 – 2,5 мм) та нададуть гарантію безпечної роботи всієї системи.