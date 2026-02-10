Може спалити оселю: як зарядну станцію заборонено підключати до помешкання

Використання портативної зарядної станції для живлення всієї квартири через кабель з двома штекерами є популярним, але вкрай ризикованим рішенням. Такий метод підключення може призвести до фатальних наслідків для майна та самої техніки.

Фахівці наголошують, що без спеціалізованого обладнання та допомоги електриків подібні експерименти з електромережею становлять загрозу для мешканців, розповідає 24 Канал.

Чим загрожує використання кабелю з двома штекерами?

Зазвичай власники зарядних станцій діють за певною схемою: вимикають вхідний автомат у щитку, з'єднують станцію з найближчою розеткою кабелем "вилка-вилка" та вмикають пристрій.

Коли ж зовнішнє електропостачання відновлюється, процедуру повторюють у зворотному порядку. Проте цей метод приховує величезну небезпеку: якщо випадково забути вимкнути автомат або від'єднати кабель до появи напруги в загальній мережі, станеться зіткнення двох потоків струму, пояснює Electrical Technology.

Чому це небезпечно?

Струм з основної мережі значно потужніший за той, що видає зарядна станція. При їхньому зустрічному русі плата зарядної станції може миттєво вийти з ладу, що часто провокує займання та пожежу в усьому помешканні.

Навіть готові кабелі з двома вилками, які можна знайти у продажу, не роблять такий спосіб безпечним. Слід розуміти обмеження своїх пристроїв та кількість споживачів, які планується заживити.

Крім поломки самої станції, існують і інші серйозні небезпеки:

Загроза для життя: штекери під напругою при дотику можуть спричинити смертельне ураження. При силі струму понад 30 мА виникає ефект "невідпускання", коли людина не може самостійно відірватися від предмета, що проводить електрику.

штекери під напругою при дотику можуть спричинити смертельне ураження. При силі струму понад 30 мА виникає ефект "невідпускання", коли людина не може самостійно відірватися від предмета, що проводить електрику. Ризик пожежі: поганий контакт у розетці під великим навантаженням спричиняє сильне нагрівання, плавлення ізоляції та займання оздоблення стін чи меблів.

поганий контакт у розетці під великим навантаженням спричиняє сильне нагрівання, плавлення ізоляції та займання оздоблення стін чи меблів. Вихід з ладу побутової техніки: конфлікт двох фаз негативно впливає на чутливу електроніку котлів, холодильників та комп’ютерів.

конфлікт двох фаз негативно впливає на чутливу електроніку котлів, холодильників та комп’ютерів. Перевантаження проводки: побутова розетка та дроти часто не розраховані на живлення всієї оселі, що призводить до пробою ізоляції та витоку струму.

Фахівці називають такий провід "кабелем-вбивцею". Для безпечного живлення необхідно використовувати спеціалізоване обладнання.

Як організувати надійне резервне живлення вдома?

Найбільш правильним і безпечним методом використання зарядної станції, є підключення потрібних приладів безпосередньо до портів станції за допомогою звичних кабелів. Зазвичай сучасні зарядні станції обладнані кількома повнорозмірними розетками на 220 V, спеціальним автомобільним роз'ємом на 12 V та USB портами різного стандарту.

В більшості випадків цього достатньо, щоб зарядити смартфон, ноутбук, або заживити деяку побутову техніку. Але навіть тоді слід зважати на характеристики техніки, адже споживання не має перевищувати можливості зарядної станції.

Якщо ж ви прагнете живити всю квартиру, не переносячи пристрій з кімнати в кімнату (а ваша станція це доззволяє), необхідно модернізувати розподільний щиток і тут обов'язково слід звернутися до послуг фахівців. У такому випадку станція під'єднується через спеціалізовані пристрої, як-от систему автоматичного введення резерву (АВР) або трипозиційний перекидний рубильник.

Перекидний рубильник забезпечує три режими роботи:

живлення лише від основної мережі,

повна відсутність струму,

живлення тільки від альтернативного джерела.

Це механічно унеможливлює накладання фаз і зустрічну напругу, яка є головною причиною поломок. Також обов'язковим є використання окремих автоматичних вимикачів, ПЗВ, нульової та заземлюючої шин, пояснює Electric Shop.

Важливо! В більшості випадків виробники, зокрема EcoFlow, наголошують, що їхня техніка не розрахована на розподіл енергії через саморобні кабелі "вилка-вилка" і не має вбудованого захисту від зустрічної фази. Тому для встановлення перемикачів та налаштування автоматичного режиму слід викликати фахових електриків. Вони допоможуть правильно розрахувати кількість споживачів, перевірять перетин кабелів (зазвичай це 1,5 – 2,5 мм) та нададуть гарантію безпечної роботи всієї системи.