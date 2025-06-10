Частина користувачів повідомляє про збій у ChatGPT

Деякі користувачі з різних куточків світу скаржаться, що у них не працює ChatGPT.

Що відбувається

У вівторок ChatGPT зіткнувся з глобальним збоєм в роботі, що вплинуло на тисячі користувачів. Згідно з сайтом Downdetector, котрий відслідковує стабільність роботи додатків і сервісів, 93% людей зіткнулися з проблемами на сайті, а ще 7% – у додатку на своєму смартфоні, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Нові налаштування TikTok допоможуть вам отримати найкращу стрічку рекомендацій

Судячи з графіка доступності, перші проблеми з'явилися ще вчора о 22:00, але швидко були усунені. Вже о 10 ранку все повторилось, але в значно більших масштабах. На момент написання цього матеріалу, сайт усе ще працює зі збоями у деяких користувачів, хоча кількість скарг почала зменшуватись.

У деяких користувачів з'являється помилка, що повідомляє про неможливість обробити новий запит, тоді як у інших не завантажуються старі чати.

Компанія OpenAI поки що не коментувала це в соцмережах, але на сторінці стану мережі можна знайти підтвердження про підвищену кількість помилок та затримки.

Зазначається, що збої спостерігаються не лише в ChatGPT, а й на сервісі генерування відео Sora і API OpenAI, через що постраждали сторонні сервіси, які використовують підключені можливості ChatGPT.

Причини збою невідомі.