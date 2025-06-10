Что происходит

Во вторник ChatGPT столкнулся с глобальным сбоем в работе, что повлияло на тысячи пользователей. Согласно сайту Downdetector, который отслеживает стабильность работы приложений и сервисов, 93% людей столкнулись с проблемами на сайте, а еще 7% – в приложении на своем смартфоне, сообщает 24 Канал.

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Судя по графику доступности, первые проблемы появились еще вчера в 22:00, но быстро были устранены. Уже в 10 утра все повторилось, но в значительно больших масштабах. На момент написания этого материала, сайт все еще работает со сбоями у некоторых пользователей, хотя количество жалоб начало уменьшаться.

У некоторых пользователей появляется ошибка, сообщающая о невозможности обработать новый запрос, тогда как у других не загружаются старые чаты.

Компания OpenAI пока не комментировала это в соцсетях, но на странице состояния сети можно найти подтверждение о повышенном количестве ошибок и задержки.

Отмечается, что сбои наблюдаются не только в ChatGPT, а и на сервисе генерирования видео Sora и API OpenAI, из-за чего пострадали сторонние сервисы, которые используют подключенные возможности ChatGPT.

Причины сбоя неизвестны.