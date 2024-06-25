Три причини, чому вам варто зробити свою Instagram-сторінку приватною прямо зараз

Instagram – одна з найпопулярніших у світі соцмереж, яка може бути як місцем для приємного проведення часу, так і осередком вкрай неприємного досвіду. Тут багато ботів, шахраїв та агресивного маркетингу, але розробники додали кілька функцій приватності, дозволяють хоча б частково з цим справитись. Одна з них – можливість зробити сторінку приватною.

Переваги закритого профілю

Приватний профіль означає, що доступ до нього можуть мати лише схвалені вами люди. Спочатку вони повинні надіслати запит, а ви вирішуєте, чи хочете впустити цю людину чи сторінку бренду в свій простір. Звісно, якщо ви плануєте досягти популярності, збирати вподобання й поширювати контент на велику аудиторію, такий крок буде точно не для вас, адже цим ви обмежите свою видимість.

Дивіться також Продаєте старий смартфон? Ось кілька правил, які допоможуть підвищити ціну

Боти

Чи помічали ви, що ваші Історії дивляться сумнівні порожні профілі, які пропонують перейти за посиланням в описі, щоб подивитися їхнє відео, яке зазвичай нібито є порнографічного характеру?

По-перше, це засмічує список переглядів і вам стає важко побачити, хто з ваших друзів дивився опубліковані Stories. По-друге, всі ці посилання в їхніх профілях насправді здебільшого ведуть на низькопробні сайти знайомств, які попросять вас зареєструватися й залишити їм особисті дані.

Насправді сьогодні автоматизовані боти можуть діяти дуже багатьма способами, коментуючи, вподобуючи, пишучи вам в особисті повідомлення. Всі ці дії спрямовані на те, щоб залучити вашу увагу, скористатися інтересом до тієї чи іншої теми, а потім використати в своїх цілях – щось продати, щось прорекламувати чи викрасти ваші дані для подальшого продажу третім сторонам чи інших шахраям.

Тож є сенс закрити сторінку, щоб уникнути таких випадків.

Штучний інтелект вчиться на ваших даних

Штучний інтелект сканує інтернет уже багато років. Якщо ви думали, що все почалося з ChatGPT, то це велика помилка. ChatGPT лише окреслив ШІ в красиву й зручну обгортку чат-бота й зробив нейромережу такою, щоб нею могла користуватися будь-яка людина. Однак ще задовго до цього існували моделі зі специфічними призначеннями, а не настільки загальними й універсальними, як GPT. Такі ШІ налаштовуються на парсинг інтернету, щоб зчитувати й збирати певну інформацію, яка потрібна тому, що керує алгоритмом.

Менш просунуті, ніж ChatGPT, штучні інтелекти завжди збирали й збиратимуть інформацію про вашу поведінку, вподобання, коментарі, інтереси, завантажуватимуть ваші фото та відео, дивитимуться ваші підписки та інше. Ця інформація може бути використана дуже багатьма способами – від найбільш невинної реклами до спроби надурити вас, вкрасти сторінку, вивчити ваше життя за допомогою тієї інформації, яку ви лишаєте про себе в мережі, створити діпфейк-відео чи підроблене фото, де ви робите щось, чого ніколи не робили насправді.

Крім того, розробники сучасних моделей ШІ можуть навчати на ваших фотографіях свої генератори зображень, а на текстах – генератори текстів. Закривши сторінку, ви уникнете цього, але варто пам'ятати, що й сама компанія Meta також розробляє ШІ з генератором зображень, який буде навчати на контенті з власних соцмереж, у тому числі з інстаграму.

Дивіться також Якщо раптом не встигли: альтернативні джерела світла, які варто купити на час відключень світла

Шукаєте роботу? Краще заховайте все незручне від потенційних роботодавців

Багато хто любить ділитися досить особистим контентом у соцмережах – фото з гучних вечірок, різноманітні дурниці, скоєні під впливом обставин і настрою чи інше. На жаль, роботодавці й досі люблять робити висновки про нас із наших соцмереж, і ніколи не знаєш, які ж саме висновки спадуть їм на думку, дивлячись навіть на, здавалося б, безневинні фотографії.

Звісно, варто пам'ятати, що Instagram нещодавно повернув можливість публікувати контент лише для близьких друзів, але як бути зі старим контентом, який є цінним для вас як пам'ять, але може нашкодити при пошуку роботи? На жаль, варіантів лише два: або архівувати його, або закрити сторінку.

Як зробити сторінку в Instagram приватною