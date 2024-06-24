Бренд

Поважні бренди, такі як Apple, Google і Samsung, відомі тим, що забезпечують постійне й тривале оновлення програмного забезпечення, надійну роботу і чудову якість збірки своїх телефонів. Ці фактори роблять їхні пристрої більш бажаними та надійними, в тому числі й у випадку, якщо вони були у використанні, адже навіть у випадку з застарілою моделлю користувач може бути впевнений, що його смартфон ще кілька років буде отримувати найсвіжіші оновлення.

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Висока лояльність клієнтів і високий попит допомагають підтримувати ціни на них при перепродажі. Apple уже давно пропонує підтримку протягом семи років, а Google і Samsung запровадили її торік, збільшивши цей термін з 4 років.

На противагу цьому, менш відомі бренди не викликають такого ж рівня довіри серед покупців. Через меншу впізнаваність на ринку вони часто сприймаються як менш довговічні. Через це такі бренди, як правило, мають нижчу вартість перепродажу, оскільки покупці остерігаються потенційних проблем і не впевнені в довгостроковій надійності пристрою.

Стан та вік пристрою

Стан і зовнішній вигляд смартфона суттєво впливають на його вартість при перепродажі. Доглянутий телефон без подряпин, вм'ятин або видимих пошкоджень свідчить про те, що ним дбайливо користувалися, що може викликати довіру у потенційних покупців. Ідеальний стан робить пристрій більш привабливим і може допомогти вам отримати вищу ціну при перепродажі.

З іншого боку, смартфони з видимим зносом, тріщинами або значними пошкодженнями менш привабливі для покупців, оскільки вони, швидше за все, з обережністю ставитимуться до інвестування в пошкоджений пристрій. Очікування потенційних витрат на ремонт та інші проблеми можуть зменшити вартість перепродажу.

Так само нові смартфони зазвичай постачаються з розширеною підтримкою програмного забезпечення та найсучаснішими функціями, такими як 5G-зв'язок і біометрична безпека. Знаючи, що вони будуть користуватися перевагами передових технологій і постійних оновлень протягом багатьох років, покупці готові платити за ці моделі більшу ціну, що призводить до зростання їхньої вартості при перепродажі.

Натомість старіші моделі поступово втрачають свою вартість при перепродажі, оскільки вони застарівають і не мають деяких функцій, які шукають покупці. Крім того, вони з більшою ймовірністю перестають отримувати підтримку нових оновлень безпеки порівняно з новими телефонами, що ще більше знижує їхню привабливість.

Історія ремонтів

Телефони, які ніколи не відкривали для ремонту, є більш привабливими для покупців, оскільки це свідчить про те, що власник добре доглядав за пристроєм і навряд чи він має якісь приховані проблеми. Таке сприйняття підвищує довіру покупця, що потенційно може збільшити його вартість при перепродажі.

І навпаки, ознаки ремонту, такі як нерівні шви, невідповідні або підроблені деталі, неоригінальні гвинти або інші ознаки попередніх проблем, можуть відлякати покупців. Побоювання, що ці проблеми можуть з'явитися знову, змушує вагатися, чи варто платити за такі телефони преміальну ціну, й можуть змусити покупця просити зробити знижку.

Оригінальні аксесуари

Додавання в комплект оригінальних аксесуарів, таких як зарядний пристрій, навушники та упаковка, може підвищити привабливість вашої пропозиції. Покупців приваблюють такі пропозиції, оскільки вони уникають додаткових витрат на придбання неоригінальних аксесуарів, які частіше виходять з ладу.



Аксесуари можуть додати балів вашій пропозиції / Фото Unsplash

Гарантія

Телефони, на які ще діє гарантія, особливо привабливі для покупців, оскільки їм не потрібно надто турбуватися про потенційні дефекти та проблеми. Це робить покупку менш ризикованою, що може значно підвищити вартість перепродажу.

З іншого боку, телефон без гарантії означає, що покупець повинен взяти на себе весь ризик майбутніх проблем або ремонту, що робить покупку у вас менш привабливою.

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Стан акумулятора

Телефони з великою ємністю акумулятора приваблюють покупців, оскільки вони очікують, що батарея працюватиме довше на одному заряді, зменшуючи потребу в частому заряджанні. Крім того, очікування, що батарея матиме довший загальний термін служби, запевняє покупців, що вони не зіткнуться з неминучими витратами на її заміну.

Телефони ж із деградованим і старим акумулятором, у якого природним чином зменшується ємність, можуть суттєво відлякувати покупців, тож цей фактор може завадити їм платити вищу ціну.

Знайдіть правильну платформу для продажу

Платформа, яку ви оберете для продажу телефону, може суттєво вплинути на його вартість перепродажу. Продаж на платформах з вищою репутацією, відомих суворими перевірками якості та надійним захистом покупців, може принести вам вищу ціну, оскільки покупці відчувають більшу впевненість у якості товару і можуть бути готові заплатити більше.

Однак, ви повинні враховувати плату за розміщення та продаж. Наприклад, такі маркетплейси можуть брати комісію понад 10% від ціни продажу, тому переконайтеся, що цей збір не знизить вартість перепродажу вашого телефону.

Уникайте програм trade-in та миттєвого викупу, навіть якщо вони зручні, оскільки там часто пропонують нижчі ціни. Замість цього розгляньте можливість продажу на таких платформах, де вам, можливо, доведеться докласти більше зусиль для створення детальних оголошень, спілкування з потенційними покупцями та управління процесом продажу.