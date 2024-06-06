Для того, щоб усе працювало, вам, звісно ж, потрібно підключити відповідний тариф у свого оператора. Зверніть увагу, що вам, імовірно, не вистачить ліміту кількох гігабайтів для щоденного використання у 2024 році. Об'єми даних, які передають при середньостатистичному перегляді сторінок (особливо з рекламою) сьогодні досить великі. Тож лише за кілька годин можна втратити приблизно 3-5 гігабайтів трафіку. Найкраще підійде безлімітний тариф, але він буде коштувати вам дорожче.

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Як роздати інтернет на Android

У різних моделей телефонів процес налаштування може трохи відрізнятися, але суть і приблизний порядок дій завжди лишається однаковою.

Для початку, увімкніть мобільний інтернет. Як правило, це можна зробити зі шторки меню зверху, окремого віджета на робочому столі (у деяких смартфонах) або в Налаштуваннях, що відповідають за SIM-карти та мобільні мережі.

У Налаштуваннях, які будуть знаходитися поряд із попереднім, знайдіть меню точки доступу WiFi. Це також можна зробити у тій же шторці меню, яка з'являється, якщо провести пальцем з верхнього краю екрана донизу. Іконка виглядатиме як звична піктограма WiFi, але з додатковим елементом. Увімкніть Точку доступу.

Рекомендуємо також пройтися по налаштуваннях Точки доступу, щоб встановити назву мережі та пароль до неї, адже без пароля сторонні зможуть підключатися й сповільнювати вашу мережу.

Після цього на вашому комп'ютері з WiFi просто проведіть пошук доступних з'єднань і під'єднайтеся з паролем.

Ви також можете зробити це через дріт, якщо інтернет вам потрібен на ПК, який не має WiFi-модуля. Для цього підключіть смартфон через дріт до комп'ютера, а потім у меню Точки доступу виберіть опцію USB-модем. Далі на комп'ютері підключіться до потрібного з'єднання, вибравши піктограму інтернет-доступу на панелі задач й обравши "Налаштування мережі та інтернету". В списку ви побачите доступний вам модем.

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Як роздати інтернет на iPhone

На смартфонах Aple це називається хот-спот. Функція "Власний хот-спот" знаходиться у розділі Параметри (або Параметри – Стільникові дані у деяких версіях iOS). Торкніться "Створити Власний хот-спот" або "Дозволити з'єднання усім". Нижче задайте пароль, щоб уникнути несанкціонованого доступу.

Якщо інший пристрій не бачить ваш смартфон, спробуйте функцію нижче "Максимізувати сумісність" – вона покращує ситуацію для старих пристроїв.

Якщо iPhone налаштовано на використання двох SIM-карток, Власний хот-спот використовує номер, вибраний для стільникових даних.

Ви можете підключити Mac або ПК до хот-споту за допомогою Wi-Fi або кабелю USB.