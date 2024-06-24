Бренд

Уважаемые бренды, такие как Apple, Google и Samsung, известны тем, что обеспечивают постоянное и длительное обновление программного обеспечения, надежную работу и превосходное качество сборки своих телефонов. Эти факторы делают их устройства более желанными и надежными, в том числе и в случае, если они были в использовании, ведь даже в случае с устаревшей моделью пользователь может быть уверен, что его смартфон еще несколько лет будет получать свежие обновления.

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Высокая лояльность клиентов и высокий спрос помогают поддерживать цены на них при перепродаже. Apple уже давно предлагает поддержку в течение семи лет, а Google и Samsung ввели ее в прошлом году, увеличив этот срок с 4 лет.

В противовес этому, менее известные бренды не вызывают такого же уровня доверия среди покупателей. Из-за меньшей узнаваемости на рынке они часто воспринимаются как менее долговечные. Поэтому такие бренды, как правило, имеют более низкую стоимость перепродажи, поскольку покупатели остерегаются потенциальных проблем и не уверены в долгосрочной надежности устройства.

Состояние и возраст устройства

Состояние и внешний вид смартфона существенно влияют на его стоимость при перепродаже. Ухоженный телефон без царапин, вмятин или видимых повреждений свидетельствует, что им бережно пользовались, что может вызвать доверие у потенциальных покупателей. Идеальное состояние делает устройство более привлекательным и может помочь вам получить более высокую цену при перепродаже.

С другой стороны, смартфоны с видимым износом, трещинами или значительными повреждениями менее привлекательны для покупателей, поскольку они, скорее всего, с осторожностью будут относиться к инвестированию в поврежденное устройство. Ожидание потенциальных расходов на ремонт и другие проблемы могут уменьшить стоимость перепродажи.

Так же новые смартфоны обычно поставляются с расширенной поддержкой программного обеспечения и современными функциями, такими как 5G-связь и биометрическая безопасность. Зная, что они будут пользоваться преимуществами передовых технологий и постоянных обновлений в течение многих лет, покупатели готовы платить за эти модели большую цену, что приводит к росту их стоимости при перепродаже.

Зато более старые модели постепенно теряют свою стоимость при перепродаже, поскольку они устаревают и не имеют некоторых функций, которые ищут покупатели. Кроме того, они с большей вероятностью перестают получать поддержку новых обновлений безопасности по сравнению с новыми телефонами, что еще больше снижает их привлекательность.

История ремонтов

Телефоны, которые никогда не открывали для ремонта, являются более привлекательными для покупателей, поскольку это свидетельствует, что владелец хорошо ухаживал за устройством и вряд ли он имеет какие-то скрытые проблемы. Такое восприятие повышает доверие покупателя, что потенциально может увеличить его стоимость при перепродаже.

И наоборот, признаки ремонта, такие как неровные швы, неподходящие или поддельные детали, неоригинальные винты или другие признаки предыдущих проблем, могут отпугнуть покупателей. Опасения, что эти проблемы могут появиться снова, заставляет колебаться, стоит ли платить за такие телефоны премиальную цену, и могут заставить покупателя просить сделать скидку.

Оригинальные аксессуары

Добавление в комплект оригинальных аксессуаров, таких как зарядное устройство, наушники и упаковка, может повысить привлекательность вашего предложения. Покупателей привлекают такие предложения, поскольку они избегают дополнительных расходов на приобретение неоригинальных аксессуаров, которые чаще выходят из строя.



Аксессуары могут добавить баллов вашему предложению / Фото Unsplash

Гарантия

Телефоны, на которые еще действует гарантия, особенно привлекательны для покупателей, поскольку им не нужно слишком беспокоиться о потенциальных дефектах и проблемах. Это делает покупку менее рискованной, что может значительно повысить стоимость перепродажи.

С другой стороны, телефон без гарантии означает, что покупатель должен взять на себя весь риск будущих проблем или ремонта, что делает покупку у вас менее привлекательной.

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Состояние аккумулятора

Телефоны с большой емкостью аккумулятора привлекают покупателей, поскольку они ожидают, что батарея будет работать дольше на одном заряде, уменьшая потребность в частой зарядке. Кроме того, ожидания, что батарея будет иметь более долгий общий срок службы, уверяет покупателей, что они не столкнутся с неизбежными затратами на ее замену.

Телефоны же с деградированным и старым аккумулятором, у которого естественным образом уменьшается емкость, могут существенно отпугивать покупателей, поэтому этот фактор может помешать им платить более высокую цену.

Найдите правильную платформу для продажи

Платформа, которую вы выберете для продажи телефона, может существенно повлиять на его стоимость перепродажи. Продажа на платформах с высокой репутацией, известных строгими проверками качества и надежной защитой покупателей, может принести вам более высокую цену, поскольку покупатели чувствуют большую уверенность в качестве товара и могут быть готовы заплатить больше.

Однако вы должны учитывать плату за размещение и продажу. Например, такие маркетплейсы могут брать комиссию более 10% от цены продажи, поэтому убедитесь, что этот сбор не снизит стоимость перепродажи вашего телефона.

Избегайте программ trade-in и мгновенного выкупа, даже если они удобны, поскольку там часто предлагают более низкие цены. Вместо этого рассмотрите возможность продажи на таких платформах, где вам, возможно, придется приложить больше усилий для создания детальных объявлений, общения с потенциальными покупателями и управления процессом продажи.