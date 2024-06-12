Обычно уже из коробки смартфоны имеют все необходимое для того, чтобы служить долго, однако не всегда этого бывает достаточно. Редакция Техно 24 собрала важнейшие советы, которые помогут вам как можно дольше сохранять свою технику в рабочем состоянии.

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Используйте защитное стекло

Экран телефона является его самой ценной частью. Замена дисплея может стоить до половины цены самого смартфона, поэтому лучше заранее позаботиться о его защите, чем тратить большие суммы на ремонт.

Большинство современных смартфонов уже оснащены защитной пленкой прямо из коробки, которая может защитить экран от царапин и потертостей, а иногда и от падений. Однако такая пленка не защитит от серьезных повреждений, например, если телефон упадет на острые камни экраном вниз. В таких случаях лучше использовать специальное защитное стекло, которое эффективно защитит экран от ударов.



Ремонт разбитого экрана будет стоить дороже чем замена защитного стекла / Фото Unsplash

Так, обычно качественное защитное стекло стоит не дешево по сравнению с обычной пленкой, однако оно в разы дешевле чем замена дисплея и лучше несколько раз заменить разбитое защитное стекло чем тратиться на замену дорогого экрана, когда нужно будет на несколько дней остаться без телефона.

Купите надежный чехол

Как и в случае с защитной пленкой практически все модели уже из коробки имеют простенькие силиконовые чехлы, которые способны защитить корпус от царапин, потертостей и незначительных ударов. Для начала его хватит, однако на долго оставлять такой чехол не стоит и лучше найти действительно надежный кейс.



Качественный чехол защитит как корпус, так и экран / Фото Unsplash

Сегодня на рынке можно найти немало разнообразных чехлов, которые предлагают разную степень защиты, от обычных бамперов до серьезных кейсов с армированными и прорезиненными элементами, которые способны защитить смартфон в случае наиболее экстремальных падений. К тому же хороший чехол является надежной защитой не только для корпуса, но и для экрана.

Удаляйте лишние программы и файлы

После того как вы позаботились о физической защите смартфона стоит заняться и его программной гигиеной, ведь даже самый красивый внешне гаджет не защищен от "тормозов" и подвисаний, которые со временем касаются каждого устройства, если его владелец не заботится о нем должным образом.

Есть для вас универсальный совет – держите на вашем смартфоне только те приложения и игры, которые используйте. Не оставляйте приложение "на черный день" и не накапливайте тех программ, которыми не пользуетесь, поскольку они засоряют постоянную и оперативную память устройства, что негативно влияет на его работу. Всегда лучше повторно загрузить приложение на один раз и удалить его после использования, если это "на один раз".



Лишние приложения замедляют работу системы / Фото Unsplash

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Если ваш смартфон начал работать медленно, его можно легко вернуть к жизни очистив от ненужных приложений и файлов. Как это правильно сделать мы рассказывали в нашем материале.

Если вы будете придерживаться этого совета, то убережете гаджет от "тормозов". Кстати, то же касается и ненужных файлов, таких как:

лишние фото;

видео;

и старые загрузки.

Важно! Следует хотя бы раз в месяц проводить некую генеральную уборку смартфона. Все важные фото, видео и файлы загружайте на ПК или в облако и удаляйте с устройства.

Использовать облачные сервисы для хранения фото

Этот совет является продолжением предыдущего раздела и касается использования облачных сервисов для эффективного управления памятью смартфона, чтобы она не переполнялась ненужными данными.

Пользуясь смартфоном, мы практически ежедневно делаем фотографии, снимаем видео или сохраняем мемы. Все это сперва незаметно, но уверенно занимает место в памяти устройства. Поэтому рекомендуется немедленно переносить все эти файлы в облачное хранилище и удалять все, что вам ненужно.



Грамотное использование облачного хранилища поможет сохранить место на смартфоне / Фото Unsplash

Сегодня каждый производитель предлагает собственный облачный сервис, связанный с учетной записью, который создается во время первой настройки смартфона. Этот шаг можно пропустить, но лучше сразу настроить его, активировав автоматическую синхронизацию фотографий и видео.

Затем эти файлы можно легко просматривать на компьютере, загружать необходимые и сохранять, а ненужные – удалить, освободив ценное место. Кроме того, вы можете воспользоваться различными облачными сервисами от других компаний, которые предлагают как бесплатные базовые планы с ограниченным пространством для хранения, так и платные расширенные планы на несколько сотен гигабайт или даже терабайт.

Регулярно выключайте смартфон

Еще один совет который поможет продлить время стабильной работы смартфона. Все привыкли выключать компьютеры и ноутбуки, однако телефоны просто блокируются и отправляются в карман или на зарядку. Часто пользователи могут не выключать смартфоны месяцами, что негативно влияет на скорость работы устройства.

Выключайте или перезагружайте гаджет хотя бы раз в неделю на несколько минут это поможет ему работать лучше.

Перезагрузка – это не только выключение смартфона и его повторное включение, но и важная процедура, которая прекращает завершение всех фоновых процессов, освобождает оперативную память и процессор от нагрузки.



Время от времени смартфон нужно перезагружать / Фото Unsplash

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Кроме того, перезагрузка способствует правильной установке обновлений и активации нововведений, которые время от времени выпускают производители смартфона или операционной системы.

Не злоупотребляйте перезагрузками. Да, бесспорно, перезагрузка прекращает выполнение всех энергозависимых задач. Поэтому многие пользуются перезагрузкой для высвобождения оперативной памяти. Но это ошибка, потому что операционные системы хранят данные в оперативной памяти не зря – они помогают им быстрее работать. Чем больше процессов смартфон держит в кэше, тем меньше оперативной памяти он расходует.