Зазвичай вже з коробки смартфони мають все необхідне для того, аби слугувати довго, однак не завжди цього буває достатньо. Редакція Техно 24 зібрала найважливіші поради, які допоможуть вам якомога довше зберігати свою техніку у робочому стані.

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Використовуйте захисне скло

Екран телефону є його найціннішою частиною. Заміна дисплея може коштувати до половини ціни самого смартфона, тому краще заздалегідь подбати про його захист, аніж витрачати великі суми на ремонт.

Більшість сучасних смартфонів вже оснащені захисною плівкою прямо з коробки, яка може захистити екран від подряпин і потертостей, а іноді й від падінь. Проте така плівка не захистить від серйозних ушкоджень, наприклад, якщо телефон впаде на гострі камені екраном донизу. В таких випадках краще використовувати спеціальне захисне скло, яке ефективно захистить екран від ударів.



Ремонт розбитого екрана коштуватиме дорожче ніж заміна захисного скла / Фото Unsplash

Так, зазвичай якісне захисне скло коштує не дешево у порівнянні зі звичайною плівкою, однак воно в рази дешевше ніж заміна дисплея і краще кілька разів замінити розбите захисне скло ніж витрачатися на заміну дорогого екрана, коли потрібно буде на кілька днів залишитися без телефона.

Купіть надійний чохол

Як і у випадку із захисною плівкою практично усі моделі вже з коробки мають простенькі силіконові чохли, які здатні захистити корпус від подряпин, потертостей та незначних ударів. Для початку його вистачить, однак на довго залишати такий чохол не варто і краще знайти справді надійний кейс.



Якісний чохол захистить як корпус, так і екран / Фото Unsplash

Сьогодні на ринку можна знайти чимало різноманітних чохлів, які пропонують різний ступінь захисту, від звичайних бамперів до серйозних кейсів з армованими та прогумленими елементами, які здатні захистити смартфон у випадку найбільш екстримальних падінь. До того ж хороший чохол є надійним захистом не лише для корпусу, але й для екрана.

Видаляйте зайві програми та файли

Після того, як ви подбали про фізичний захист смартфона варто зайнятися і його програмною гігієною, адже навіть найкрасивіший зовні ґаджет не захищений від "тормозів" та підвисань, які з часом торкаються кожного пристрою, якщо його власник не дбає про нього належно.

Маємо для вас універсальну пораду – тримайте на вашому смартфоні лише ті додатки та ігри, які використовуйте. Не залишайте додаток "на чорний день" і не накопичуйте тих програм, якими не користуєтесь, оскільки вони засмічують постійну та оперативну пам'ять пристрою, що негативно впливає на його роботу. Завжди краще повторно завантажити додаток на один раз та видалити його після використання, якщо це "на один раз".



Зайві додатки сповільнюють роботу системи / Фото Unsplash

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Якщо ваш смартфон почав працювати повільно, його можна легко повернути до життя очистивши від непотрібних додатків та файлів. Як це правильно зробити ми розповідали у нашому матеріалі.

Якщо ви дотримуватиметеся цієї поради, то вбережете ґаджет від "тормозів". До речі, те ж стосується і непотрібних файлів, таких, як:

зайві фото;

відео;

та старі завантаження.

Важливо! Слід хоча б раз у місяць проводити таке собі генеральне прибирання смартфона. Усі важливі фото, відео та файли завантажуйте на ПК або у хмару та видаляйте з пристрою.

Використовувати хмарні сервіси для зберігання фото

Ця порада є продовженням попереднього розділу і стосується використання хмарних сервісів для ефективного управління пам'яттю смартфона, щоб вона не переповнювалась непотрібними даними.

Користуючись смартфоном, ми практично щодня робимо фотографії, знімаємо відео або зберігаємо меми. Все це спершу непомітно, але впевнено займає місце в пам'яті пристрою. Тому рекомендується негайно переносити усі ці файли до хмарного сховища і видаляти все, що вам непотрібне.



Грамотне використання хмарного сховища допоможе зберегти місце на смартфоні / Фото Unsplash

Сьогодні кожен виробник пропонує власний хмарний сервіс, пов'язаний з обліковим записом, який створюється під час першого налаштування смартфона. Цей крок можна пропустити, але краще відразу налаштувати його, активувавши автоматичну синхронізацію фотографій та відео.

Потім ці файли можна легко переглядати на комп'ютері, завантажувати необхідні та зберігати, а непотрібні – видалити, звільнивши цінне місце. Крім того, ви можете скористатися різноманітними хмарними сервісами від інших компаній, які пропонують як безкоштовні базові плани з обмеженим простором для зберігання, так і платні розширені плани на кілька сотень гігабайтів або навіть терабайтів.

Регулярно вимикайте смартфон

Ще одна порада яка допоможе продовжити час стабільної роботи смартфона. Усі звикли вимикати комп'ютери та ноутбуки, однак телефони просто блокуються та відправляються у кишеню чи на зарядку. Часто користувачі можуть не вимикати смартфони місяцями, що негативно впливає на швидкість роботи пристрою.

Вимикайте або перезавантажуйте ґаджет хоча б раз на тиждень на кілька хвилин: це допоможе йому працювати краще.

Перезавантаження – це не лише вимкнення смартфона та його повторне ввімкнення, але й важлива процедура, яка припиняє завершенню усіх фонових процесів, звільняє оперативну пам'ять та процесор від навантаження.



Час від часу смартфон потрібно перезавантажувати / Фото Unsplash

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Крім того, перезавантаження сприяє правильному встановленню оновлень та активації нововведень, які час від часу випускають виробники смартфона чи операційної системи.

Не зловживайте перезавантаженнями. Так, безперечно, перезавантаження припиняє виконання всіх енергозалежних завдань. Тому багато хто користується перезавантаженням для вивільнення оперативної пам'яті. Але це помилка, тому що операційні системи зберігають дані в оперативній пам'яті не даремно – вони допомагають їм швидше працювати. Чим більше процесів смартфон тримає в кеші, тим менше оперативної пам'яті він витрачає.