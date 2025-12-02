Це сталося близько 21:30 за Києвом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Downdetector.

Що відомо про збій у роботі ChatGPT?

ChatGPT від OpenAI демонструє масовий збій. Проблеми у роботі сервісу спостерігають по усьому світу.

Початок збоїв припадає на близько 22:30 за Києвом. Вже за 15 – 20 хвилин GPT почав "відходити".



Збій у роботі GhatGPT / Скриншот з Downdetector

