Вживані електромобілі знову набирають популярність

Ринок електромобілів пережив складний період, але сегмент уживаних авто почав відновлюватися. На початку 2026 року продажі таких машин помітно зросли, і на це вплинуло одразу кілька факторів.

Після непростого року для електротранспорту ситуація починає поступово змінюватися. За даними Cox Automotive, у першому кварталі 2026 року продажі вживаних електромобілів зросли на 12%. Про це пише Gizmodo.

Чому попит на вживані електромобілі зростає?

Це позитивний сигнал на фоні падіння ринку наприкінці 2025 року. Тоді після рішення Дональда Трампа скасувати податковий кредит до 7500 доларів на електромобілі їхня вартість у США різко зросла. Це вдарило насамперед по покупцях, які не могли дозволити собі дорогі моделі.

Наслідки не забарилися: великі автовиробники, зокрема Hyundai і Kia, повідомили про значне падіння продажів електрокарів. А Ford зафіксувала найбільший чистий збиток із часів рецесії – близько 4,8 мільярда доларів у своєму EV-підрозділі за 2025 рік. У результаті деякі компанії почали згортати інвестиції, скасовувати моделі та закривати виробництва.

Водночас саме це рішення фактично створило нові можливості для ринку вживаних авто. Зараз він поступово перетворюється на ринок покупця.

Одна з причин – різке збільшення кількості електромобілів, що повертаються після лізингу. У 2022–2023 роках, коли діяли податкові пільги, попит на лізинг зріс. Тепер ці автомобілі масово з’являються на вторинному ринку, часто за значно нижчими цінами.

Крім того, дослідження показують, що трирічні електромобілі можуть бути дешевшими у володінні протягом 10 років, ніж як нові авто, так і бензинові аналоги.

Ще один фактор – різке зростання цін на паливо. Світові ціни на бензин підскочили після того, як Іран обмежив рух через Ормузьку протоку у відповідь на військові удари США та Ізраїлю. Це один із ключових маршрутів постачання нафти.

Як пише WSJ, у США ціни на бензин перевищили 4 долари за галон, а в деяких районах New York City доходили до майже 7 доларів. На цьому тлі електромобілі виглядають вигіднішою альтернативою.

Аналітики Morgan Stanley оцінюють, що за таких цін на паливо експлуатація електрокара може бути приблизно на 60% дешевшою, ніж автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

Зростання інтересу вже помітне: за даними платформи CarEdge, кількість пошукових запитів щодо електромобілів у США зросла на 20% лише за перші три тижні після загострення конфлікту.

Втім, експерти застерігають, що знадобиться кілька місяців, щоб високі ціни на паливо суттєво вплинули на масовий вибір покупців.

При цьому є й менш оптимістичний фактор – ціни на бензин можуть залишатися високими ще тривалий час. Навіть у разі зниження напруги на Близькому Сході відновлення постачання нафти через Ормузьку протоку та стабілізація ринку можуть зайняти місяці.

У підсумку, поєднання дешевших пропозицій на вторинному ринку та дорогого пального створює нове вікно можливостей для електромобілів – принаймні у короткостроковій перспективі.