Томас Вольф, співзасновник компанії Hugging Face вартістю 4,5 мільярди доларів, вважає, що сучасні мовні моделі на кшталт ChatGPT не здатні привести до наукових відкриттів рівня Нобелівської премії. На його думку, такі системи можуть стати лише інструментом допомоги дослідникам, а не генератором справді нових ідей.

Томас Вольф пояснює, що ключова проблема чат-ботів у тому, що вони налаштовані погоджуватись з користувачем. Відповіді моделей часто звучать як підтримка або схвалення, замість того щоб ставити під сумнів звичні ідеї. У науці ж прориви роблять ті, хто мислить всупереч загальноприйнятому. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNBC.

Дивіться також "Вбивця" Chrome: Perplexity відкрила для всіх доступ до свого ШІ-браузера Comet

Чому ШІ не здатен на великі відкриття?

Друга фундаментальна відмінність полягає в архітектурі моделей. Вони створені для передбачення наступного слова у реченні, тоді як вчений, за словами Вольфа, намагається знайти несподіване, малоймовірне, але правдиве пояснення явищ. Саме так свого часу Коперник змінив уявлення про космос, довівши, що Сонце є центром Сонячної системи.

Зацікавлення темою в нього з’явилося після есе Даріо Амодея, CEO Anthropic, який написав про те, що ШІ зможе стиснути 50–100 років прогресу в біології до 5–10 років. Вольф із цим не згоден: на його думку, сучасні моделі можуть лише прискорити пошук даних і формування ідей, але не створять принципово нових теорій.

Він зазначає, що у майбутньому ШІ виступатиме радше як "копілот для вченого" — інструмент для генерації гіпотез та аналізу інформації. Прикладом є система AlphaFold від DeepMind, яка допомагає досліджувати структури білків і вже впливає на розробку ліків.

Попри скепсис Вольфа, з’являються нові стартапи — наприклад, Lila Sciences та FutureHouse, — які ставлять за мету створення штучного інтелекту, здатного робити справжні наукові відкриття.

Хто насправді втрачає роботу через ШІ?

Попри масове використання штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, суттєвих змін на ринку праці США – не відбулось. Фахівці проаналізували офіційну статистику зайнятості та темпи впровадження ШІ у технологічній сфері та дійшли висновку, що від листопада 2022 року, коли OpenAI запустила свій чат-бот, генеративний ШІ не вплинув на робочі місця помітніше, ніж попередні хвилі технологічних інновацій.

Водночас є окремі тривожні тенденції. Наприклад, серед молодих американців зростають труднощі з працевлаштуванням: рівень безробіття серед 20 – 24-річних із дипломом бакалавра у серпні 2025 року сягнув 9,3% – удвічі більше, ніж у квітні (4,4%).