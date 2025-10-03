Comet спочатку був доступний лише передплатникам Perplexity Max та Pro, однак тепер компанія зробила його безкоштовним. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Perplexity.

Що відомо про браузер Comet?

На відміну від звичайних браузерів, Comet має інтегрованого AI-асистента, який можна викликати будь-коли. Він здатен пояснювати вміст сторінки та навіть взаємодіяти з нею — натискати кнопки чи виконувати завдання замість користувача.

У Perplexity відзначають, що користувачі Comet ставлять більше запитань, ніж у звичайному пошуковику компанії, і ці запити не схожі на стандартні пошукові формулювання. Під час приватного заходу в Сан-Франциско CEO Perplexity Аравінд Срінівас показав мобільну версію Comet і продемонстрував її агентні можливості. Він також оголосив про нові типи AI-асистентів і партнерів у рамках програми Comet Plus.

Як повідомляє видання Cnet, вихід Comet на глобальний ринок відбувається на тлі активізації конкурентів у сфері AI-браузерів. OpenAI та Anthropic вже випустили розширення для Chrome, а Microsoft інтегрувала режим Copilot у Edge. Google додала Gemini у Chrome для підписників AI Pro, що фактично повторює частину функціоналу Comet.

Втім, Google зберігає беззаперечне лідерство: Chrome займає близько 72% ринку браузерів у світі. Це домінування дозволяє компанії збирати величезні обсяги даних і посилювати власний пошук та рекламні сервіси. Суд у США навіть визнав Google монополістом, однак суддя не зобов’язав компанію продати Chrome, обмежившись іншими заходами.

Що вміє і скільки коштує ШІ-браузер від Opera?

Компанія Opera офіційно запустила браузер Neon, орієнтований на штучний інтелект. Це платний сервіс вартістю 19,99 доларів на місяць, який пропонує користувачам агентне керування браузером – від відкриття вкладок до автоматизації складних завдань.

На відміну від класичних браузерів, Neon використовує AI для виконання дій безпосередньо в робочому вікні. Він може відкривати й закривати вкладки, порівнювати дані з різних джерел та навіть завершувати онлайн-транзакції від імені користувача.