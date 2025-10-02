ШІ не обвалив ринок праці?

Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження економістів Єльського університету та Інституту Брукінгса, передає 24 Канал.

Фахівці проаналізували офіційну статистику зайнятості та темпи впровадження ШІ у технологічній сфері та дійшли висновку, що від листопада 2022 року, коли OpenAI запустила свій чат-бот, генеративний ШІ не вплинув на робочі місця помітніше, ніж попередні хвилі технологічних інновацій.

Незважаючи на швидкий прогрес у розвитку ШІ, останні 3 роки ринок праці залишався радше стабільним, ніж кризовим. Ми не бачимо ознак економічного апокаліпсису, пов'язаного з безробіттям,

– зазначила співавторка дослідження, старша наукова співробітниця Інституту Брукінгса Моллі Кіндер.

Чи справді ШІ "забирає" робочі місця?

Керівниця Єльської лабораторії Марта Гімбел зауважила, що у суспільстві поширена думка, ніби штучний інтелект відбирає у людей роботу, проте наразі дані цього не підтверджують. Водночас є окремі тривожні тенденції. Наприклад, серед молодих американців зростають труднощі з працевлаштуванням: рівень безробіття серед 20 – 24-річних із дипломом бакалавра у серпні 2025 року сягнув 9,3% – удвічі більше, ніж у квітні (4,4%).

Прогнози компаній відрізняються?

Ці результати контрастують із заявами керівників великих корпорацій, які очікують швидкої трансформації ринку праці під впливом ШІ. За даними опитування Британського інституту стандартів серед понад 850 бізнес-лідерів у восьми країнах:

39% респондентів вже зафіксували скорочення посад початкового рівня;

43% прогнозують нові звільнення у найближчому майбутньому.

Наприклад, гендиректор стартапу Anthropic Даріо Амодеї передбачає, що у найближчі 5 років безробіття може зрости до 10–20% через автоматизацію у сферах юриспруденції, консалтингу та фінансів.

Новини про ШІ: коротко про головне