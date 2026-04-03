Ось наскільки подорожчають смартфони через AI

Попит на штучний інтелект призводить до подорожчання компонентів для смартфонів. Найбільше це впливає на оперативну пам’ять, що може суттєво підняти ціни як бюджетних, так і флагманських моделей.

Розвиток штучного інтелекту дедалі сильніше впливає на ринок мобільних пристроїв. Через зростання попиту на обчислювальні ресурси, зокрема пам’ять, виробники змушені піднімати ціни на смартфони. Про це пише Androidpolice.

Як AI впливає на ціни смартфонів?

Основна причина – подорожчання оперативної пам’яті. AI-системи потребують великих обсягів RAM, що призвело до різкого зростання цін на ці компоненти. Раніше виробники частково стримували подорожчання завдяки запасам, закупленим до так званого "буму AI", але ці резерви поступово вичерпуються.

Про проблему відкрито заявив президент Xiaomi Lu Weibing. За його словами, нові смартфони вже подорожчали приблизно на 1500 юанів, що еквівалентно 200–220 доларів. Найбільше зростання торкнулося моделей із великим обсягом пам’яті та накопичувача.

Аналітики з Counterpoint Research підтверджують тенденцію. За їхніми оцінками, навіть бюджетні смартфони можуть подорожчати. Наприклад, пристрої до 200 доларів можуть отримати надбавку близько 30 доларів, що пов’язано зі зростанням вартості компонентів приблизно на 25% навіть для базових конфігурацій.

Найбільше подорожчання очікується у флагманському сегменті. За прогнозами, топові моделі можуть зрости в ціні на 150–200 доларів. Це означає, що нові пристрої можуть коштувати значно дорожче, ніж попередні покоління.

Зокрема, майбутні моделі на кшталт Samsung Galaxy S26 Ultra і наступних поколінь можуть наблизитися до позначки 1000 доларів навіть у базових версіях. Старші конфігурації, за оцінками, потенційно можуть досягати близько 2000 доларів через використання дорожчих компонентів.

Як пише CNN, щоб стримати ціни, виробники намагаються економити в інших сферах. Наприклад, Samsung розглядає використання дешевших дисплеїв у майбутніх моделях складаних смартфонів і навіть частково переходить на комплектуючі від сторонніх виробників, зокрема китайських постачальників OLED-панелей і компонентів.

Попри це, повністю уникнути подорожчання навряд чи вдасться. Зростання попиту на AI-продукти продовжує тиснути на ринок пам’яті та інших компонентів, що врешті-решт відображається на кінцевій ціні для користувачів.

У результаті покупцям доведеться обирати між дорожчими флагманами або компромісами у характеристиках, адже навіть бюджетні смартфони вже не зможуть залишатися такими доступними, як раніше.