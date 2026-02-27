Чому телевізори в магазині виглядають краще, ніж удома

Перед купівлею нового телевізора більшість покупців іде до магазину, щоб побачити зображення на власні очі. Проте картинка, яку демонструють у торгових залах, часто не має нічого спільного з тим, що ви отримаєте вдома. Виробники та ритейлери використовують спеціальні налаштування і контент, щоб екрани виглядали максимально ефектно.

Навіть ретельне вивчення характеристик не замінить особистого перегляду телевізора. У великих мережах десятки моделей працюють одночасно – від бюджетних до флагманських. Однак демонстрація в шоурумі створена так, щоб вразити, а не показати реальні можливості техніки. Про це пише BGR.

Чому картинка в магазині відрізняється від домашньої?

Одна з типових помилок під час купівлі – орієнтуватися лише на яскраву картинку в торговому залі. Особливо це стосується преміальних QLED та OLED моделей. Компанії на кшталт Samsung і LG налаштовують телевізори так, щоб вони виглядали максимально яскравими й насиченими.

Режим магазину – головний трюк. Більшість телевізорів у магазинах працюють у так званому store mode або demo mode. У цьому режимі яскравість і насиченість кольорів виставлені на максимум, щоб зображення не губилося під потужним освітленням торгового залу. Вдома такі параметри зазвичай виглядають неприродно і швидко втомлюють очі.

Ще один фактор – спеціально підібраний контент. Часто на екранах крутиться вбудований демонстраційний ролик або сигнал з окремого джерела з несжатим 4K чи навіть 8K-відео. Як пише Choice, такий матеріал виглядає ідеально, адже створений саме для презентації можливостей панелі.

Не лише дорогі моделі. Навіть бюджетні телевізори нерідко підключені до спеціальних хабів із демонстраційним контентом. Іноді це може бути коаксіальне підключення з обмеженням до 1080p, але несжатий HD-сигнал у поєднанні з демо-режимом усе одно виглядає дуже ефектно.

У реальному житті більшість користувачів дивляться стримінг із компресією або кабельне телебачення, де якість сигналу нижча за виставкову. Тому різниця між магазинною демонстрацією та домашнім використанням може бути суттєвою.

Як перевірити телевізор перед купівлею. Покупець має право попросити консультанта перевести телевізор із demo mode у home mode. Саме цей режим більше відповідає умовам квартири чи будинку. Картинка стане менш яскравою, але більш природною.

Якщо телевізор підключений до зовнішнього демонстраційного джерела, варто попросити вимкнути його та показати інший сигнал. У деяких випадках можна переглянути ефірне телебачення через антену – це дозволить оцінити, як екран справляється з менш ідеальним HD-сигналом. Варто враховувати, що навіть коаксіальні підключення в магазинах можуть проходити через підсилювачі, тому якість усе одно буде трохи кращою за середню домашню.

У підсумку яскраве зображення в шоурумі – це частина маркетингу. Щоб уникнути розчарування після покупки, важливо оцінювати телевізор у більш реалістичних умовах, а не лише під впливом ефектної демонстрації.