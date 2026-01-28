Стало відомо, що зупиняє людей від оновлення iPhone до iOS 26

Нове дослідження показало, що помітна частина власників iPhone у США досі не оновилася до iOS 26, хоча система доступна вже кілька місяців. Користувачів зупиняють як технічні побоювання, так і ставлення до змін у дизайні.

Опитування компанії SellCell, проведене серед 2 000 дорослих користувачів iPhone у США, виявило, що 22% респондентів досі не встановили iOS 26. Операційна система доступна з вересня, але головною причиною відмови стало банальне незнання про її вихід. На другому місці – переконання, що iPhone оновлюється автоматично без участі користувача. Про це розповідає GSM Arena.

Що саме зупиняє користувачів iPhone від оновлення?

Серед інших причин – страх погіршення автономності смартфона, а також небажання звикати до нового дизайну Liquid Glass. Частина респондентів також побоюється, що після оновлення пристрій може працювати повільніше.

Дослідження показало, що 61% користувачів взагалі не встановлюють оновлення одразу після релізу. Більшість із них воліє почекати, щоб переконатися у відсутності серйозних проблем. Інші оновлюються лише тоді, коли система починає наполегливо вимагати цього.

Фото SellCell

Як пише Salsagadgets, лише 28% опитаних заявили, що не мають жодних застережень щодо iOS 26. Решта 72% назвали щонайменше одну причину для сумнівів. Найпоширеніша з них – ризик швидшого розряджання батареї, далі йде побоювання зниження продуктивності, що для багатьох користувачів виглядає цілком реалістично з огляду на попередній досвід оновлень Apple.

Також серед причин фігурує негативне сприйняття вигляду або читабельності інтерфейсу Liquid Glass і страх того, що після оновлення повернутися до попередньої версії системи буде складно або неможливо.

Попри це, iOS 26 вже займає значну частку серед встановлених версій. Водночас результати опитування показують, що для багатьох користувачів ризики для автономності, швидкодії та комфорту важливіші за нові функції.

Який iPhone найбільш улюблений у користувачів Apple?

Розробники бенчмарка AnTuTu оприлюднили рейтинг Apple-пристроїв, які отримали найвищі оцінки від власників. До списку увійшли iPhone та iPad на iOS і iPadOS. Неочікувано лідируючі позиції зайняли не нові моделі, а пристрої кількарічної давнини. AnTuTu цього разу оцінив не продуктивність смартфонів, а рівень задоволеності користувачів технікою Apple. У рейтингу зібрали всі актуальні та минулі моделі iPhone і iPad, якими володіють користувачі екосистеми компанії.

Серед смартфонів найвищий результат показав iPhone 12 mini – 95,73% позитивних оцінок. Модель вийшла у 2020 році й тоді отримала стриману реакцію через компактний корпус і невелику батарею. З часом пристрій знайшов свою аудиторію і став популярним серед прихильників компактних смартфонів. Друге місце посів iPhone SE (2020) з показником 95%. Його цінують за доступний вхід у екосистему Apple. Попри технічне застарівання, власники продовжують користуватися смартфоном і залишаються ним задоволені.